https://sputniknews.com.tr/20240121/alperen-sengun-37-sayi-ile-kariyer-rekorunu-kirdi-1079869129.html
Alperen Şengün 37 sayı ile kariyer rekorunu kırdı
Alperen Şengün 37 sayı ile kariyer rekorunu kırdı
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Utah Jazz'ı uzatmalarda 127-126 mağlup etti. Maçta 42 dakika parkede... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T12:43+0300
2024-01-21T12:43+0300
2024-01-21T12:43+0300
spor
nba
alperen şengün
basketbol
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NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Utah Jazz'ı uzatmalarda 127-126'lık skorla mağlup ederek 20. galibiyetini kazandı. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 37 sayı, 14 ribaund, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynayarak takımının en skorer ismi olurken ayrıca NBA'de sayı kariyer rekorunu kırdı. Takımda ayrıca Jabari Smith II 24 sayı, 10 ribaund ve Fred VanVleet 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkı verdi. Ligdeki 22. yenilgisini alan Utah'ta Jordan Clarkson'un 33 sayı, 12 ribaundu, Colin Sexton'un da 28 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.San Antonio Spurs 4 maç sonra kazandıSan Antonio Spurs deplasmanda mücadele ettiği Washington Wizards'ı 131-127'lik skorla yendi ve 4 maç aradan sonra kazandı. Bu sezonki 8. galibiyetini elde eden San Antonio'da Victor Wembanyama 24 sayı, 8 ribaund, Jeremy Sochan 23 sayı, 4 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Cedi Osman da 17 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 34. yenilgisini alan Washington'da Marvin Bagley III 24 sayı, 12 ribaund ve Deni Avdija 16 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:Detroit Pistons: 135 - Milwaukee Bucks: 141Washington Wizards: 127 - San Antonio Spurs: 131Charlotte Hornets: 89 - Philadelphia 76ers: 97New York Knicks: 126 - Toronto Raptors: 100Atlanta Hawks: 95 - Cleveland Cavaliers: 116Chicago Bulls: 125 - Memphis Grizzlies: 96Houston Rockets: 127 - Utah Jazz: 126Minnesota Timberwolves: 97 - Oklahoma City Thunder: 102
https://sputniknews.com.tr/20231227/alperen-sengun-michael-jordan-ve-magic-johnsonin-ardindan-tarihe-gecti-1079030979.html
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nba, alperen şengün, basketbol
nba, alperen şengün, basketbol
Alperen Şengün 37 sayı ile kariyer rekorunu kırdı
NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets konuk ettiği Utah Jazz'ı uzatmalarda 127-126 mağlup etti. Maçta 42 dakika parkede kalan Alperen 37 sayı ile kariyer rekoru kırdı.
NBA'de normal sezon 8 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Utah Jazz'ı uzatmalarda 127-126'lık skorla mağlup ederek 20. galibiyetini kazandı.
Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 37 sayı, 14 ribaund, 6 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile oynayarak takımının en skorer ismi olurken ayrıca NBA'de sayı kariyer rekorunu kırdı. Takımda ayrıca Jabari Smith II 24 sayı, 10 ribaund ve Fred VanVleet 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkı verdi. Ligdeki 22. yenilgisini alan Utah'ta Jordan Clarkson'un 33 sayı, 12 ribaundu, Colin Sexton'un da 28 sayı, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
San Antonio Spurs 4 maç sonra kazandı
San Antonio Spurs deplasmanda mücadele ettiği Washington Wizards'ı 131-127'lik skorla yendi ve 4 maç aradan sonra kazandı. Bu sezonki 8. galibiyetini elde eden San Antonio'da Victor Wembanyama 24 sayı, 8 ribaund, Jeremy Sochan 23 sayı, 4 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Cedi Osman da 17 dakika parkede kaldı ve 3 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 34. yenilgisini alan Washington'da Marvin Bagley III 24 sayı, 12 ribaund ve Deni Avdija 16 sayı, 7 ribaund ile katkı verdi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Detroit Pistons: 135 - Milwaukee Bucks: 141
Washington Wizards: 127 - San Antonio Spurs: 131
Charlotte Hornets: 89 - Philadelphia 76ers: 97
New York Knicks: 126 - Toronto Raptors: 100
Atlanta Hawks: 95 - Cleveland Cavaliers: 116
Chicago Bulls: 125 - Memphis Grizzlies: 96
Houston Rockets: 127 - Utah Jazz: 126
Minnesota Timberwolves: 97 - Oklahoma City Thunder: 102