https://sputniknews.com.tr/20231227/alperen-sengun-michael-jordan-ve-magic-johnsonin-ardindan-tarihe-gecti-1079030979.html

Alperen Şengün, Michael Jordan ve Magic Johnson’ın ardından tarihe geçti

Alperen Şengün, Michael Jordan ve Magic Johnson’ın ardından tarihe geçti

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Indiana Pacers ile oynanan maçta 37 dakikada 30 sayı, 16 ribaund, 5 asist ve 4 top çalma... 27.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-27T11:54+0300

2023-12-27T11:54+0300

2023-12-27T11:54+0300

spor

alperen şengün

nba

michael jordan

magic johnson

basketbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1b/1079031088_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_221ae34c56bc94c105b3728b1b9656d4.jpg

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon, bugün oynanan 9 müsabakayla devam etti. Milli oyuncu Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Indiana Pacers ile karşılaştı.Rockets’ın mücadeleden 123-117 mağlup ayrılmasına rağmen Alperen Şengün, performansıyla tarihe geçti. 21 yaşındaki basketbolcu, 37 dakikada 30 sayıya imza attı. 7’si hücumda olmak üzere 16 ribaund alan genç oyuncu, 5 asist ve 4 top çalma ile maça damgasını vurdu.Alperen Şengün, NBA tarihinde Michael Jordan ve Magic Johnson’ın ardından 21 yaşında bu istatistiklere ulaşan 3. basketbolcu oldu.NBA'de bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:Detroit Pistons: 112 - Brooklyn Nets: 118Washington Wizards: 119 - Orlando Magic: 127Chicago Bulls: 118 - Atlanta Hawks: 113Houston Rockets: 117 - Indiana Pacers: 123New Orleans Pelicans: 115 - Memphis Grizzlies: 116Oklahoma City Thunder: 129 - Minnesota Timberwolves: 106San Antonio Spurs: 118 - Utah Jazz: 130Portland Trail Blazers: 130 - Sacramento Kings: 113Los Angeles Clippers: 113 - Charlotte Hornets: 104

https://sputniknews.com.tr/20231102/turk-oyuncu-nbade-tarihe-gecti-1076990765.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alperen şengün,alperen şengün kaç yaşında,alperen şengün hangi takımda