https://sputniknews.com.tr/20240121/abdnin-husilere-karsi-operasyonu-ideolojik-nedenlerle-baslattigi-iddiasi-1079866488.html

ABD’nin Husilere karşı operasyonu ideolojik nedenlerle başlattığı iddiası

ABD’nin Husilere karşı operasyonu ideolojik nedenlerle başlattığı iddiası

Beyaz Saray yetkililerine atıfta bulunan The Washington Post (WP) gazetesi, ABD yönetiminin, Yemen'in kuzey ve orta kesimlerini yöneten İran destekli Husi... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T10:28+0300

2024-01-21T10:28+0300

2024-01-21T10:28+0300

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abd

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beyaz saray

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washington post

ortadoğu

husiler

kızıldeniz

israil-filistin

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Haberinde, “ABD Başkanı Joe Biden'ın Husilere karşı operasyon başlatma kararının arkasındaki ana itici güç ekonomi değil ideolojidir” ifadelerine yer veren WP, Biden’ın ABD'nin güçlü bir orduya ve diğer ülkeleri ortak bir hedef etrafında birleştirme yeteneğine sahip olan ‘vazgeçilmez ulus’ olarak hareket etmesi gerektiğine inandığının altını çizdi.Gazeteye konuşan kaynaklar, Biden'ın Husilere karşı operasyon başlatma kararını, Washington’un milyarlarca dolar askeri yardım tahsis ettiği Ukrayna'yı destekleme konusundaki tutumuna benzetirken, yayının muhatapları, ayrıca Kızıldeniz'de Husilere karşı yürütülen operasyonun birkaç yıla yayılmayacağını beklediklerini, ancak Husilerin askeri kabiliyetlerinin ne zaman yeterince azaltılacağını söyleyemeyeceklerini de vurguluyor.Washington’dan gelen “Husileri yenmeye çalışmıyoruz” ve “Yemen'i işgal etmek gibi bir niyetimiz yok” benzeri açıklamalarına da dikkat çekilen haberde, kaynaklara göre Washington’un amacı Husilerin gelecekte bu tür saldırıları gerçekleştirme kabiliyetlerini zayıflatmak ve bu tür saldırıları mümkün kılan altyapıyı ve üst düzey karar alıcıları vurmayı içeriyor.Yakın zamanda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının henüz durdurulamadığını belirtmişti.Bölgedeki ABD güçlerinin, Yemen'den yapılan gemilere yönelik saldırılara verdiği karşılıkla ilgili, "Husileri durduruyorlar mı? Hayır. Devam edecekler mi? Evet" diye konuşan Biden, ABD'nin Husilere yönelik operasyonlara devam edeceğini vurguladı.Aynı dakikalarda ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X'te yaptığı paylaşımda, "Kızıldeniz'in güneyini hedef alan ve fırlatılmaya hazırlanan iki Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini" kaydetti.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü açıkladı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu 'deniz görev gücü' oluşturulduğunu bildirdi.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240120/abd-husilerin-gemisavar-fuzesini-imha-ettigini-duyurdu-1079861944.html

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