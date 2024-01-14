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ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeyindeki Husi mevzilerini bombalıyor
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/beyaz-saray-yemenle-catisma-istemedigini-duyurdu-1079642479.html
Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu
Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T19:47+0300
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ABD’li CBS televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kirby, Washington’un sadece Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son verilmesini istediğini vurgularken, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını, “Hiç kimse Husilerle çatışma istemiyor. Biz Yemen'le çatışma peşinde değiliz. Kızıldeniz’deki durumu yatıştırmaya, saldırıları durdurmaya çalışıyoruz" diyerek gerekçelendirdi.Kirbiy’nin bu açıklamaları yaptığı sırada Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde yeni bir hava operasyonu gerçekleştirdiği de öğrenildi.Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir 'tedarik zinciri krizi'nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/pentagondan-yemen-saldirilarini-basina-sizdiran-londraya-tepki-1079620926.html
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Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu

19:47 14.01.2024
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
ABD’li CBS televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kirby, Washington’un sadece Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son verilmesini istediğini vurgularken, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını, “Hiç kimse Husilerle çatışma istemiyor. Biz Yemen'le çatışma peşinde değiliz. Kızıldeniz’deki durumu yatıştırmaya, saldırıları durdurmaya çalışıyoruz" diyerek gerekçelendirdi.
Kirbiy’nin bu açıklamaları yaptığı sırada Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde yeni bir hava operasyonu gerçekleştirdiği de öğrenildi.
Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.
Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir 'tedarik zinciri krizi'nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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Pentagon’dan Yemen saldırılarını basına sızdıran Londra’ya tepki
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