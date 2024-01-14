https://sputniknews.com.tr/20240114/beyaz-saray-yemenle-catisma-istemedigini-duyurdu-1079642479.html
Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu
Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T19:47+0300
2024-01-14T19:47+0300
2024-01-14T19:47+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
doğu akdeniz
kızıldeniz
abd
yemen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077181550_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_019c77b97909f63b722a19031454857a.jpg
ABD’li CBS televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kirby, Washington’un sadece Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son verilmesini istediğini vurgularken, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını, “Hiç kimse Husilerle çatışma istemiyor. Biz Yemen'le çatışma peşinde değiliz. Kızıldeniz’deki durumu yatıştırmaya, saldırıları durdurmaya çalışıyoruz" diyerek gerekçelendirdi.Kirbiy’nin bu açıklamaları yaptığı sırada Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde yeni bir hava operasyonu gerçekleştirdiği de öğrenildi.Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir 'tedarik zinciri krizi'nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/pentagondan-yemen-saldirilarini-basina-sizdiran-londraya-tepki-1079620926.html
israil
gazze
gazze şeridi
yemen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077181550_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8f4b877afd84bc28245440783fe2b3f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, kızıldeniz, abd, yemen, husi, john kirby
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, kızıldeniz, abd, yemen, husi, john kirby
Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
ABD’li CBS televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kirby, Washington’un sadece Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son verilmesini istediğini vurgularken, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını, “Hiç kimse Husilerle çatışma istemiyor. Biz Yemen'le çatışma peşinde değiliz. Kızıldeniz’deki durumu yatıştırmaya, saldırıları durdurmaya çalışıyoruz" diyerek gerekçelendirdi.
Kirbiy’nin bu açıklamaları yaptığı sırada Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde
yeni bir hava operasyonu gerçekleştirdiği de öğrenildi.
Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.
Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir 'tedarik zinciri krizi'nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.