https://sputniknews.com.tr/20240114/beyaz-saray-yemenle-catisma-istemedigini-duyurdu-1079642479.html

Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu

Beyaz Saray, Yemen’le çatışma istemediğini duyurdu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Yemen'de Ensarullah hareketine mensup isyancı Husilerle bir çatışma... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T19:47+0300

2024-01-14T19:47+0300

2024-01-14T19:47+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

doğu akdeniz

kızıldeniz

abd

yemen

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ABD’li CBS televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Kirby, Washington’un sadece Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son verilmesini istediğini vurgularken, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını, “Hiç kimse Husilerle çatışma istemiyor. Biz Yemen'le çatışma peşinde değiliz. Kızıldeniz’deki durumu yatıştırmaya, saldırıları durdurmaya çalışıyoruz" diyerek gerekçelendirdi.Kirbiy’nin bu açıklamaları yaptığı sırada Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde yeni bir hava operasyonu gerçekleştirdiği de öğrenildi.Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir 'tedarik zinciri krizi'nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240114/pentagondan-yemen-saldirilarini-basina-sizdiran-londraya-tepki-1079620926.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz, kızıldeniz, abd, yemen, husi, john kirby