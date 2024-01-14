https://sputniknews.com.tr/20240114/abd-ve-ingiltere-yemenin-kuzeyindeki-husi-mevzilerini-bombaliyor--1079642274.html
ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeyindeki Husi mevzilerini bombalıyor
ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeyindeki Husi mevzilerini bombalıyor
Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde tekrardan hava operasyonu gerçekleştiriyor. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T19:41+0300
2024-01-14T19:41+0300
2024-01-14T19:42+0300
israil- filistin çatışması
husiler
abd
ingiltere
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Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde tekrardan hava operasyonu gerçekleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suriyede-operasyon-23-hedef-imha-edildi-1079641234.html
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husiler, abd, ingiltere
ABD ve İngiltere, Yemen'in kuzeyindeki Husi mevzilerini bombalıyor
19:41 14.01.2024 (güncellendi: 19:42 14.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde tekrardan hava operasyonu gerçekleştiriyor.
Sputnik askeri kaynağından elde edilen bilgilere göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyinde tekrardan hava operasyonu gerçekleştiriyor.