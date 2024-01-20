https://sputniknews.com.tr/20240120/abd-husilerin-gemisavar-fuzesini-imha-ettigini-duyurdu-1079861944.html

ABD, Husilerin gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu

ABD, Husilerin gemisavar füzesini imha ettiğini duyurdu

ABD, Aden Körfezi'ne yönelen Husilere ait gemisavar füzeyi vurarak imha ettiğini bildirdi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T21:59+0300

2024-01-20T21:59+0300

2024-01-20T21:59+0300

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Husilere ait gemisavar füzenin imha edildiği belirtildi.Açıklamada, Husilerin gemisavar füzesinin fırlatmaya hazır konumda olduğu belirtilerek, ABD'nin sabah saatlerinde füzeye hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Saldırının 'gemilere yönelik saldırıları engellemek ve seyrüsefer serbestisini korumak' için düzenlendiği kaydedilen açıklamada, ABD güçlerinin Husilere ait gemisavar füzenin bölgedeki ABD gemilerine tehdit teşkil ettiğini tespit ettiği belirtildi.Açıklamada, gemisavar füzenin vurularak imha edildiği aktarılarak, "Bu eylem uluslararası suları daha güvenli hale getirecek" ifadesi kullandı.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü açıkladı.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu bildirdi.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240119/abd-yemende-husilere-ait-fuze-rampalarina-3-saldiri-duzenledi-1079838296.html

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