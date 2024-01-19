https://sputniknews.com.tr/20240119/abd-yemende-husilere-ait-fuze-rampalarina-3-saldiri-duzenledi-1079838296.html

ABD, Yemen'de Husilere ait füze rampalarına 3 saldırı düzenledi

ABD, Yemen'de Husilere ait füze rampalarına 3 saldırı düzenledi

ABD kuvvetlerinin, Yemen'de Husilere ait gemisavar balistik füze rampalarına 3 saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T23:30+0300

2024-01-19T23:30+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın brifinginde, Yemen'deki Husilere yönelik son saldırılara ilişkin bilgi verdi.Kirby, ABD kuvvetlerinin Yemen'de Husilere ait gemisavar balistik füze rampalarına 3 saldırı düzenlediğini ve bu saldırılarla Kızıldeniz'deki gemi trafiğinin biraz daha güvenli hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.Söz konusu saldırıların "savunma amaçlı" olduğunu savunan Kirby, ilgili füze rampalarının ateşlenmeye hazır konumda olduklarını ifade etti.Son saldırılar, 12 Ocak'ta ABD ve İngiltere'nin ilk ortak saldırısının ardından Husilere yönelik 6. saldırı dalgası olarak kayıtlara geçti.ABD yönetimi hafta içinde Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldığını ve Kızıldeniz'deki Husi saldırılarını önlemek için örgüte yönelik saldırıların devam edeceğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240119/yemendeki-husiler-abd-ve-ingilterenin-hudeyde-kentine-saldiri-duzenledigini-duyurdu-1079837584.html

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abd, abd ulusal güvenlik konseyi, ortadoğu, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, john kirby