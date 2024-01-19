https://sputniknews.com.tr/20240119/yemendeki-husiler-abd-ve-ingilterenin-hudeyde-kentine-saldiri-duzenledigini-duyurdu-1079837584.html

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere'nin 2 kez saldırı düzenlediğini açıkladı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T21:59+0300

2024-01-19T21:59+0300

2024-01-19T21:59+0300

türkiye

yemen

husiler

husiler

husiler

husiler hareketi

hudeyde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a0e18a76d14dad1f53a37d3a9a7e3d.jpg

Husilere bağlı El-Mesira TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği yeni saldırıya ilişkin bilgi verildi.ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentindeki El-Cebbane bölgesine iki saldırı düzenlediği kaydedilirken, saldırının sonuçları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.Husilerin söz konusu açıklamasına ilişkin ABD ve İngiltere makamlarından henüz açıklama yapılmadı.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html

türkiye

yemen

hudeyde

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yemen, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, hudeyde