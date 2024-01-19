https://sputniknews.com.tr/20240119/yemendeki-husiler-abd-ve-ingilterenin-hudeyde-kentine-saldiri-duzenledigini-duyurdu-1079837584.html
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu
Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere'nin 2 kez saldırı düzenlediğini açıkladı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T21:59+0300
2024-01-19T21:59+0300
2024-01-19T21:59+0300
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Husilere bağlı El-Mesira TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği yeni saldırıya ilişkin bilgi verildi.ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentindeki El-Cebbane bölgesine iki saldırı düzenlediği kaydedilirken, saldırının sonuçları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.Husilerin söz konusu açıklamasına ilişkin ABD ve İngiltere makamlarından henüz açıklama yapılmadı.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
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yemen, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, hudeyde
yemen, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, hudeyde
Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine saldırı düzenlediğini duyurdu
Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde kentine ABD ve İngiltere'nin 2 kez saldırı düzenlediğini açıkladı.
Husilere bağlı El-Mesira TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin düzenlediği yeni saldırıya ilişkin bilgi verildi.
ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentindeki El-Cebbane bölgesine iki saldırı düzenlediği kaydedilirken, saldırının sonuçları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
Husilerin söz konusu açıklamasına ilişkin ABD ve İngiltere makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.