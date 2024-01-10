https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html
Husiler'den ABD gemisine askeri operasyon
Husiler'den ABD gemisine askeri operasyon
Husiler, ABD'nin 31 Aralık'ta donanmalarına düzenlediği saldırıya yanıt olarak Kızıldeniz'de bir ABD gemisine bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T15:40+0300
2024-01-10T15:40+0300
2024-01-10T15:43+0300
israil- filistin çatışması
husiler
yemen
husiler hareketi
abd
kızıldeniz
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104022/47/1040224770_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6bcb14556a4be88072c3615de219bb3f.jpg
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de bulunan bir Amerikan gemisini hedef aldıklarını duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce ABD'nin Husilere yaptığı saldırıya 'ön cevap' niteliğinde olduğu belirtilen saldırı, "Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesini ve halkını meşru savunma hakları çerçevesinde tüm düşmanca tehditlere uygun şekilde karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini teyit eder" cümlesi ile ifade edildi.'Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail gemilerinin veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerin, saldırganlık durana ve Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize yönelik kuşatma kaldırılana kadar Arap ve Kızıldeniz'e girmesini engellemeye edeceği' belirtilen açıklamada Filistin limanları hariç tüm varış noktalarına yönelik deniz ticaretini sürdürme konusundaki tüm kararlılığına da vurgu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/kizildenizde-tansiyon-yukseliyor-abd-24-husi-fuzesini-dusurdu-1079487689.html
yemen
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104022/47/1040224770_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8240d7f10a864868618b30078ca6595f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
husiler, yemen, husiler hareketi, abd, kızıldeniz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
husiler, yemen, husiler hareketi, abd, kızıldeniz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Husiler'den ABD gemisine askeri operasyon
15:40 10.01.2024 (güncellendi: 15:43 10.01.2024)
Husiler, ABD'nin 31 Aralık'ta donanmalarına düzenlediği saldırıya yanıt olarak Kızıldeniz'de bir ABD gemisine bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladılar.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de bulunan bir Amerikan gemisini hedef aldıklarını duyurdu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı deniz birlikleri, füze ve insansız hava araçları ile Siyonist varlığa destek sağlayan bir Amerikan gemisini hedef alan ortak bir askeri operasyon gerçekleştirdi.
Daha önce ABD'nin Husilere yaptığı saldırıya 'ön cevap' niteliğinde olduğu belirtilen saldırı, "Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesini ve halkını meşru savunma hakları çerçevesinde tüm düşmanca tehditlere uygun şekilde karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini teyit eder" cümlesi ile ifade edildi.
'Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail gemilerinin veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerin, saldırganlık durana ve Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize yönelik kuşatma kaldırılana kadar Arap ve Kızıldeniz'e girmesini engellemeye edeceği' belirtilen açıklamada Filistin limanları hariç tüm varış noktalarına yönelik deniz ticaretini sürdürme konusundaki tüm kararlılığına da vurgu yapıldı.