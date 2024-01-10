https://sputniknews.com.tr/20240110/husilerden-abd-gemisine-askeri-operasyon-1079508020.html

Husiler'den ABD gemisine askeri operasyon

Husiler'den ABD gemisine askeri operasyon

Husiler, ABD'nin 31 Aralık'ta donanmalarına düzenlediği saldırıya yanıt olarak Kızıldeniz'de bir ABD gemisine bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T15:40+0300

2024-01-10T15:40+0300

2024-01-10T15:43+0300

israil- filistin çatışması

husiler

yemen

husiler hareketi

abd

kızıldeniz

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israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de bulunan bir Amerikan gemisini hedef aldıklarını duyurdu.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Daha önce ABD'nin Husilere yaptığı saldırıya 'ön cevap' niteliğinde olduğu belirtilen saldırı, "Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ülkesini ve halkını meşru savunma hakları çerçevesinde tüm düşmanca tehditlere uygun şekilde karşılık vermekte tereddüt etmeyeceğini teyit eder" cümlesi ile ifade edildi.'Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail gemilerinin veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerin, saldırganlık durana ve Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize yönelik kuşatma kaldırılana kadar Arap ve Kızıldeniz'e girmesini engellemeye edeceği' belirtilen açıklamada Filistin limanları hariç tüm varış noktalarına yönelik deniz ticaretini sürdürme konusundaki tüm kararlılığına da vurgu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240110/kizildenizde-tansiyon-yukseliyor-abd-24-husi-fuzesini-dusurdu-1079487689.html

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