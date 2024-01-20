https://sputniknews.com.tr/20240120/bakanliktan-mehmet-simsek-gaye-erkan-krizi-baslikli-haberlerle-ilgili-aciklama-1079857727.html
Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan krizi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama
Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan krizi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları, son derece akıl dışı... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T17:53+0300
2024-01-20T17:53+0300
2024-01-20T17:53+0300
türkiye
hafize gaye erkan
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, basında yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.Bakanlıktan, basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20240118/merkez-bankasi-baskani-erkandan-kendisi-ve-ailesiyle-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1079802946.html
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hafize gaye erkan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
hafize gaye erkan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan krizi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, basında yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.
Bakanlıktan, basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."