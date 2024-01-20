https://sputniknews.com.tr/20240120/bakanliktan-mehmet-simsek-gaye-erkan-krizi-baslikli-haberlerle-ilgili-aciklama-1079857727.html

Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan krizi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama

Bakanlıktan 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan krizi' başlıklı haberlerle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları, son derece akıl dışı... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T17:53+0300

2024-01-20T17:53+0300

2024-01-20T17:53+0300

türkiye

hafize gaye erkan

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/13/1075606926_0:0:793:446_1920x0_80_0_0_7de2fcb54b9d224425983ba77b2ad327.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, basında yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.Bakanlıktan, basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240118/merkez-bankasi-baskani-erkandan-kendisi-ve-ailesiyle-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1079802946.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hafize gaye erkan, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı