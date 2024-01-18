https://sputniknews.com.tr/20240118/merkez-bankasi-baskani-erkandan-kendisi-ve-ailesiyle-ilgili-iddialara-iliskin-aciklama-1079802946.html

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan kendisi ve ailesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama

Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan kendisi ve ailesiyle ilgili iddialara ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erkan, son günlerde kendisi, ailesi ve TCMB ile ilgili kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T22:45+0300

2024-01-18T22:45+0300

2024-01-18T23:03+0300

türkiye

merkez bankası

hafize gaye erkan

iddia

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiği bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurgulayan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım" paylaşımında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html

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merkez bankası, hafize gaye erkan, iddia