https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html
Hafize Gaye Erkan imzası ile Merkez Bankası'ndan 'yeni 200 TL' adımı
Hafize Gaye Erkan imzası ile Merkez Bankası'ndan 'yeni 200 TL' adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T10:02+0300
2023-12-07T10:02+0300
2023-12-07T10:02+0300
ekonomi
merkez bankası
hafize gaye erkan
tl
lira
banknot
para
yeni banknot
imza
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TCMB'den yapılan duyuruya göre, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.
https://sputniknews.com.tr/20231207/uzmanindan-aralik-ayi-ve-2024-yili-icin-altin-uyarisi-bu-son-tur-dediklerimi-mutlaka-uygulayin-1078158725.html
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merkez bankası, hafize gaye erkan, tl, lira, banknot, para, yeni banknot, imza
merkez bankası, hafize gaye erkan, tl, lira, banknot, para, yeni banknot, imza
Hafize Gaye Erkan imzası ile Merkez Bankası'ndan 'yeni 200 TL' adımı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.
VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.