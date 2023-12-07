https://sputniknews.com.tr/20231207/hafize-gaye-erkan-imzasi-ile-merkez-bankasindan-yeni-200-tl-adimi-1078162800.html

Hafize Gaye Erkan imzası ile Merkez Bankası'ndan 'yeni 200 TL' adımı

Hafize Gaye Erkan imzası ile Merkez Bankası'ndan 'yeni 200 TL' adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu. 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T10:02+0300

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2023-12-07T10:02+0300

ekonomi

merkez bankası

hafize gaye erkan

tl

lira

banknot

para

yeni banknot

imza

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TCMB'den yapılan duyuruya göre, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak.VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecek.

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merkez bankası, hafize gaye erkan, tl, lira, banknot, para, yeni banknot, imza