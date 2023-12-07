https://sputniknews.com.tr/20231207/uzmanindan-aralik-ayi-ve-2024-yili-icin-altin-uyarisi-bu-son-tur-dediklerimi-mutlaka-uygulayin-1078158725.html

Uzmanından Aralık ayı ve 2024 yılı için altın uyarısı: 'Bu son tur, dediklerimi mutlaka uygulayın'

Uzmanından Aralık ayı ve 2024 yılı için altın uyarısı: 'Bu son tur, dediklerimi mutlaka uygulayın'

Altın fiyatları Aralık ayına hızlı yükselişle başladı. Bu artışlar devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara "Euro dolar... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T08:10+0300

2023-12-07T08:10+0300

2023-12-07T08:10+0300

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Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Pazartesi günü ons altın 2148 doları görürken gram altın 1997 lirayı test etti. Rekor seviyeyi test ettikten sonra altın 1870 TL'ye geri çekildi. Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi, önümüzdeki hafta ise enflasyon verisi açıklanacak. Öte yandan FED faiz kararı ise 12 Aralık ile 13 Aralık'ta gerçekleşecek toplantılar sonrası açıklanacak. İslam Memiş'ten 2024 uyarısıPeki, altın fiyatları neden düşüyor? Piyasa nasıl seyredecek? Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş bu etkenlerin emtia fiyatlarını pozitif yönde etkileyen faktörler olduğunu belirtmiş ve altın fiyatlarında yükselişin sürebileceğini ifade etmişti. Uzman isim ons ve gram altın için yeni bir uyarıda bulundu ve 2024 yılını işaret etti.Ons altın için açıklamada bulunan uzman isim, "2 bin 24 dolar seviyesinde. Pazartesi günkü videomda 2.020 dolar destek seviyesini takip edeceğimi ifade etmiştim" diyerek yaptığı uyarıyı anımsattı:'Alan alır, almayan almaz; kendi bilir ama bu son tur'İşaret ettiği düşüş beklentilerinin gerçekleştiğine dikkat çeken Memiş, "Hem euro - dolar paritesinde, hem euro TL kuru tarafında, hem ons tarafında, hem gram altın tarafında bütün beklentilerimiz gerçekleşmiş oldu. Bu günleri fırsata çevirmek lazım. Bunlar son turdur arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde fırsat vermeden yukarı yönlü hareketlerine devam edecek enstrümanlar karşımızda durmakta. Alan alır, almayan almaz; kendi bilir. Ama bunun adı son turdur. Bundan sonra bir tur daha beklemediğimi ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.Yatırımcılar bundan sonra ne yapmalı?2.024 dolar seviyesinde olan ons altında tekrar 2.080 direncini takip edeceğini söyleyen uzman isim, gram altına ilişkin beklentilerini de açıkladı:7 Aralık 2023 altın fiyatları son durumGram altın 1.887,19 TL alış, 1.887,47 TL satış fiyatından işlem görüyor.Ons altın 2.029,24 dolar alış, 2.029,54 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.Çeyrek altın ise bugün 3.019,50 TL alış, 3.086,01 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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