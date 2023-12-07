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https://sputniknews.com.tr/20231207/5-milyon-calisan-emekliye-yilbasindan-once-ikramiye-geliyor-kimler-yaralanabilecek-1078158487.html
5 milyon çalışan emekliye yılbaşından önce ikramiye geliyor: Kimler yaralanabilecek?
5 milyon çalışan emekliye yılbaşından önce ikramiye geliyor: Kimler yaralanabilecek?
İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve Bağkur’lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere, yapılacak çalışma sonrasında 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5 bin... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T07:47+0300
2023-12-07T07:53+0300
ekonomi
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emekli ikramiyesi
emekli maaşı
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Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor.Cumhur İttifakı, Meclis’te görüşmeleri ağır ilerleyen 86 maddelik torba teklifle ilgili alternatif bir görüşme takvimi de oluşturdu. Önceden yapılan planlamaya göre Meclis Genel Kurulu, 11-24 Aralık arasında Bütçe Yasa Teklifi’nin görüşmelerini yapacak.Genel Kurul’da henüz birinci bölümü görüşülen ve dört bölümden oluşan Torba Teklif’in görüşmelerinin hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmiyor. Teklifin iki bölümünün cuma gününe kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu durumda Meclis, 26-30 Aralık arasında Torba Teklif’in kalan iki bölümü için mesai yapacak. Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeyi de içeren teklifin yılbaşından önce çıkarılması hedefleniyor.Çiftçiler de yararlanacak mı?5 bin lira emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.Buna göre; yapılacak olan çalışma kapsamında 5 bin TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.Teklif komisyonda kabul edilmiştiFiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
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5 milyon çalışan emekliye yılbaşından önce ikramiye geliyor: Kimler yaralanabilecek?

07:47 07.12.2023 (güncellendi: 07:53 07.12.2023)
© AAMemur ve emekli zam
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA
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İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve Bağkur’lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere, yapılacak çalışma sonrasında 4 milyon 689 bin çalışan emekli 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Cumhur İttifakı, Meclis’te görüşmeleri ağır ilerleyen 86 maddelik torba teklifle ilgili alternatif bir görüşme takvimi de oluşturdu. Önceden yapılan planlamaya göre Meclis Genel Kurulu, 11-24 Aralık arasında Bütçe Yasa Teklifi’nin görüşmelerini yapacak.
Genel Kurul’da henüz birinci bölümü görüşülen ve dört bölümden oluşan Torba Teklif’in görüşmelerinin hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmiyor. Teklifin iki bölümünün cuma gününe kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu durumda Meclis, 26-30 Aralık arasında Torba Teklif’in kalan iki bölümü için mesai yapacak. Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeyi de içeren teklifin yılbaşından önce çıkarılması hedefleniyor.

Çiftçiler de yararlanacak mı?

5 bin lira emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5 bin lira emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; yapılacak olan çalışma kapsamında 5 bin TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

Teklif komisyonda kabul edilmişti

Fiilen çalışmayanların dışındaki emeklilere de 5 bin lira verilmesini içeren önerge komisyonda kabul edilerek teklife yeni bir madde olarak ihdas edildi.

Buna göre, 2023 Ekim ödeme döneminde gelir, aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5 bin lira tutarındaki ödemeden, gelir, aylık almaktayken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin belirtilen işyerlerinde çalışan emekliler de yararlanacak.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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Memura 45 bin TL 'hayat pahalılığı tazminatı' geliyor
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