https://sputniknews.com.tr/20231206/memura-45-bin-tl-hayat-pahaliligi-tazminati-geliyor-1078135781.html
Memura 45 bin TL 'hayat pahalılığı tazminatı' geliyor
Memura 45 bin TL 'hayat pahalılığı tazminatı' geliyor
BDDK'nın İstanbul'daki uzmanlarına 45 bin TL'ye kadar tazminat verilmesini öngören madde torba kanun teklifinden çıkarılacak. Öte yandan düzenlemenin tüm... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T12:52+0300
2023-12-06T12:52+0300
2023-12-06T12:54+0300
ekonomi
çalışan
işçi
ikramiye
maaş
tbmm plan ve bütçe komisyonu
bddk
memur
memur-sen
memur zammı
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Herkes asgari ücretin ne kadar artacağını araştırırken 400 memur için dikkat çeken bir ödeme gündeme düşmüştü. 86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklenmişti. Bunu kendi personeli için eşitliği zedeleyen bir karar olarak görenler ise duruma tepki gösterdi.Torba kanuna eklenen söz konusu madde ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden “ücret eşitsizliği ortaya çıkar” eleştirileri gelmişti.Habertürk'ün haberine göre, AK Parti torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekecek. Düzenleme tüm memurları kapsayacak ve ilgili kurum personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20231206/calisan-emeklilere-5-bin-lira-odemesinden-kac-kisi-yararlanacak-1078135634.html
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Memura 45 bin TL 'hayat pahalılığı tazminatı' geliyor
12:52 06.12.2023 (güncellendi: 12:54 06.12.2023)
BDDK'nın İstanbul'daki uzmanlarına 45 bin TL'ye kadar tazminat verilmesini öngören madde torba kanun teklifinden çıkarılacak. Öte yandan düzenlemenin tüm memurları kapsayacak şekilde genişletileceği belirtiliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden 'ücret eşitsizliği ortaya çıkar' eleştirileri gelmişti.
Herkes asgari ücretin ne kadar artacağını araştırırken 400 memur için dikkat çeken bir ödeme gündeme düşmüştü. 86 maddelik torba kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında AK Parti önergesi ile teklife BDDK çalışanlarına ek tazminat verilmesine yönelik madde eklenmişti. Bunu kendi personeli için eşitliği zedeleyen bir karar olarak görenler ise duruma tepki gösterdi.
Torba kanuna eklenen söz konusu madde ile Ankara’dan İstanbul'a taşınan BDDK çalışanlarına 2023 yılı için 35 bin lira, 2024 yılında ise 45 bin liraya kadar ek tazminat ödenebilmesi öngörülüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekillerinden “ücret eşitsizliği ortaya çıkar” eleştirileri gelmişti.
Habertürk'ün haberine göre, AK Parti torba teklifin genel kurul görüşmeleri sırasında maddeyi geri çekecek. Düzenleme tüm memurları kapsayacak ve ilgili kurum personeline ikramiye, tazminat ve ek ödeme yetkisi verecek şekilde yeniden düzenlenecek.