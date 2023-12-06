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https://sputniknews.com.tr/20231206/calisan-emeklilere-5-bin-lira-odemesinden-kac-kisi-yararlanacak-1078135634.html
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesinden kaç kişi yararlanacak?
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesinden kaç kişi yararlanacak?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin... 06.12.2023, Sputnik Türkiye
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Muş, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.Teklifte, çiftçinin, esnafın, vatandaşın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin bulunmadığını dile getiren Muş, teklifin vergi alanındaki hükümlerinin, başta döviz kazandırıcı düzenlemeler olmak üzere, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.Komisyon Başkanı Muş, dünya genelinde gemilere kesilen cezalarda sorumluluğun birinci derecede geminin sahibinde ve sigorta şirketinde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:Milletvekillerince, teklifin Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verdiğine ilişkin eleştirilerin yapıldığını anımsatan Muş, Anayasa'nın 73. maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun belirttiği sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiğini anlattı.Maliyeti ne kadar?Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231201/calisan-emekliye-5000-tl-ikramiye-ne-zaman-verilecek-son-durum-ne-1077976638.html
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Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesinden kaç kişi yararlanacak?

12:25 06.12.2023
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını açıkladı. Ödemelerin maliyetinin yaklaşık 23 milyar lira olması bekleniyor.
Muş, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.
Teklifte, çiftçinin, esnafın, vatandaşın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin bulunmadığını dile getiren Muş, teklifin vergi alanındaki hükümlerinin, başta döviz kazandırıcı düzenlemeler olmak üzere, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.
Komisyon Başkanı Muş, dünya genelinde gemilere kesilen cezalarda sorumluluğun birinci derecede geminin sahibinde ve sigorta şirketinde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:
"Gemiye herhangi bir ceza kesildiğinde cezanın ödenmesiyle ilgili devletler teminat mektubu isterler. Bazı durumlarda, örneğin tatil günleri cezalar anında ödenemeyebilir, gemi sahipleri bunu banka teminat mektubu olarak verirler, hatta bazı durumlarda geminin sigorta şirketi bile bunda garantör olabilir. Mevcut kanun metninde de bu ibare 'teminat mektubu' şeklinde olup ilave olarak yeni düzenlemeyle bu ibareye 'süresiz ve şartsız' ibaresi de eklenmiş, idare istediği an bu teminatı nakde çevirebilir, maddede bir eksiklik bulunmamaktadır."
Milletvekillerince, teklifin Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verdiğine ilişkin eleştirilerin yapıldığını anımsatan Muş, Anayasa'nın 73. maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun belirttiği sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiğini anlattı.

Maliyeti ne kadar?

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:
"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."
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EKONOMİ
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
1 Aralık, 07:42
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