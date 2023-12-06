https://sputniknews.com.tr/20231206/calisan-emeklilere-5-bin-lira-odemesinden-kac-kisi-yararlanacak-1078135634.html

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesinden kaç kişi yararlanacak?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesinden kaç kişi yararlanacak?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin... 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T12:25+0300

2023-12-06T12:25+0300

2023-12-06T12:25+0300

ekonomi

emekli

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çalışan

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Muş, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.Teklifte, çiftçinin, esnafın, vatandaşın vergi yükünü artıracak bir düzenlemenin bulunmadığını dile getiren Muş, teklifin vergi alanındaki hükümlerinin, başta döviz kazandırıcı düzenlemeler olmak üzere, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunu artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.Komisyon Başkanı Muş, dünya genelinde gemilere kesilen cezalarda sorumluluğun birinci derecede geminin sahibinde ve sigorta şirketinde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:Milletvekillerince, teklifin Cumhurbaşkanına geniş yetkiler verdiğine ilişkin eleştirilerin yapıldığını anımsatan Muş, Anayasa'nın 73. maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun belirttiği sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiğini anlattı.Maliyeti ne kadar?Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231201/calisan-emekliye-5000-tl-ikramiye-ne-zaman-verilecek-son-durum-ne-1077976638.html

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