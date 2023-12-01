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https://sputniknews.com.tr/20231201/calisan-emekliye-5000-tl-ikramiye-ne-zaman-verilecek-son-durum-ne-1077976638.html
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm... 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T07:42+0300
2023-12-01T07:43+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
emekli ikramiyesi
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
vedat ışıkhan
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Bu yıl bir kereye mahsus emekliye verilen 5000 TL ikramiye kapsamı dışında kalan çalışan emeklilerin beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan emekliler için çalışma başlatıldığını açıkladı.Çalışan emekliye 5 bin lira yatacak mı?Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye hakkında şu açıklamada bulunmuştu:5 bin tl ikramiye ne zaman yatacak?İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM’ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyor.Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.Bakanlık: Tek seferlik ikramiye ödemesini yapmış olacağızÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, geçtiğimiz ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dâhil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız” dedi.
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çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman verilecek,çalışan emekliye ikramiye,ikramiye ne zaman verilecek,emekli ikramiyesi son dakika,çalışan emekliye ikramiye verilecek mi
çalışan emekliye 5000 tl ikramiye ne zaman verilecek,çalışan emekliye ikramiye,ikramiye ne zaman verilecek,emekli ikramiyesi son dakika,çalışan emekliye ikramiye verilecek mi

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

07:42 01.12.2023 (güncellendi: 07:43 01.12.2023)
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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız” dedi.
Bu yıl bir kereye mahsus emekliye verilen 5000 TL ikramiye kapsamı dışında kalan çalışan emeklilerin beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan emekliler için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Çalışan emekliye 5 bin lira yatacak mı?

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye hakkında şu açıklamada bulunmuştu:
“Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik."

5 bin tl ikramiye ne zaman yatacak?

İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.
Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM’ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyor.
Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.

Bakanlık: Tek seferlik ikramiye ödemesini yapmış olacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, geçtiğimiz ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dâhil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız” dedi.
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