https://sputniknews.com.tr/20231201/calisan-emekliye-5000-tl-ikramiye-ne-zaman-verilecek-son-durum-ne-1077976638.html

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm... 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T07:42+0300

2023-12-01T07:42+0300

2023-12-01T07:43+0300

ekonomi

emekli

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

vedat ışıkhan

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Bu yıl bir kereye mahsus emekliye verilen 5000 TL ikramiye kapsamı dışında kalan çalışan emeklilerin beklediği haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan emekliler için çalışma başlatıldığını açıkladı.Çalışan emekliye 5 bin lira yatacak mı?Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye hakkında şu açıklamada bulunmuştu:5 bin tl ikramiye ne zaman yatacak?İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM’ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyor.Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.Bakanlık: Tek seferlik ikramiye ödemesini yapmış olacağızÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus olarak verilecek emekli ikramiyeleri hakkında açıklama yaptı.Bakan Işıkhan, geçtiğimiz ay emeklilere tek seferlik bayram ikramiyesi ödemesi yapıldığını ancak çalışan emeklilerin bundan faydalanamadığını hatırlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bu tek seferlik ikramiyeden, esnaflık yapan emeklilerimiz dâhil, kapsam dışında tutulan tüm emeklilerimiz faydalanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma günü müjdesini verdiği gibi, çiftçi, esnaf emeklilerimiz de dâhil olmak üzere tüm emeklilerimize tek seferlik ikramiye ödenmesini yapmış olacağız” dedi.

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