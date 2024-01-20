https://sputniknews.com.tr/20240120/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-abdden-ayakta-kalmasini-saglayacak-yardimi-alamayacak-1079845742.html

ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna, ABD'den ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak

ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna, ABD'den ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Kiev rejiminin hayatta kalması için gerekli olan yardımı ABD'den... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T11:42+0300

2024-01-20T11:42+0300

2024-01-20T11:42+0300

ukrayna krizi

scott ritter

abd

ukrayna

ukrayna krizi

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Sputnik’e konuşan Ritter, Kiev rejiminin bu yıl hayatta kalması için gerekli olan yardımı ABD'den alamayacağını, Washington'un iç sorunlarını çözmesi gerektiğini söyledi.Ritter, “Ukraynalıların, istedikleri ve bu yıl ayakta kalmalarını sağlayabilecek yardımı alma şansının olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle şu anda Ukrayna'nın sonunu gördüğümüze inanıyorum, zira Ukrayna ABD tarafından kayda değer bir maddi yardım olmadan direnmeye devam edemez. Ben bu desteğin geleceğine inanmıyorum” diye konuştu.ABD’nin Ukrayna'ya yönelik yardımının ‘artık aynı miktarlarda sağlanmayacağını’ dile getiren Ritter, ayrıca Washington’un ABD'den silah tedarikinin ‘Ukrayna operasyonunun başarısına yol açmadığını’ gördüğünü, bu nedenle de Beyaz Saray Kiev'e hangi silahları transfer etmeye karar verirse versin, bunun Rusya ile çatışmanın gidişatını değiştiremeyeceğini vurguladı.‘Kiev'in başarısına inanmayan Batı, F-16'ların Ukrayna'ya teslimatını erteliyor’Ritter, Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya ile çatışmadaki başarısına inanmadıkları ve askeri kaynakları israf etmek istemedikleri için F-16 savaş uçaklarını Kiev'e tedarikini ertelediklerini ve teslim etme olasılıklarının düşük olduğunu söyledi.ABD’li eski istihbaratçı, “Neden 6 ay? Çünkü bana göre eğer bu zamana kadar savaş bitmese dahi sonucu netlik kazanacak. Batı'nın ihtiyacı olan son şey ise F-16’ları sağlamak ve havalanır havalanmaz vurulduklarını ya da havalimanlarında havaya uçurulduklarını görmek” ifadelerini kullandı.F-16 ile savaşma gerekliliğinin Rus ordusu için sürpriz olmayacağına dikkat çeken Ritter, bu savaş jetlerinin yaklaşık 40 yıldır kullanıldığını hatırladı. Batılı ülkelerin ‘on milyarlarca dolar değerindeki askeri teçhizatın yeniden ziyan olmasını istemediklerini ifade eden Ritter, Ukrayna’ya F-16 verilse bile bunun sınırlı sayıda olacağını ve cephedeki durumu değiştiremeyeceğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/hava-savunma-gucleri-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-etti-1079843562.html

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