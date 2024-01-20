https://sputniknews.com.tr/20240120/hava-savunma-gucleri-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-etti-1079843562.html

Hava savunma güçleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA imha etti

Hava savunma güçleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T09:59+0300

2024-01-20T09:59+0300

2024-01-20T09:59+0300

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iha

insansız hava aracı (iha)

bryansk

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Bakanlığın açıklamasında, “20 Ocak’ta Moskova saatiyle 06.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İHA’nın imha edilmesi sonucu herhangi bir yaralanmaya ya da hasara yol açmadığını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/scholz-ve-sunak-ukraynadaki-durumu-gorustu-1079841521.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk