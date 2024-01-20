https://sputniknews.com.tr/20240120/hava-savunma-gucleri-bryansk-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-bir-iha-imha-etti-1079843562.html
Hava savunma güçleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA imha etti
Hava savunma güçleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T09:59+0300
2024-01-20T09:59+0300
2024-01-20T09:59+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
iha
insansız hava aracı (iha)
bryansk
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Bakanlığın açıklamasında, “20 Ocak’ta Moskova saatiyle 06.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İHA’nın imha edilmesi sonucu herhangi bir yaralanmaya ya da hasara yol açmadığını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/scholz-ve-sunak-ukraynadaki-durumu-gorustu-1079841521.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk
rusya, rusya savunma bakanlığı, iha, insansız hava aracı (iha), bryansk
Hava savunma güçleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna'ya ait bir İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Rus hava savunma sistemleri Bryansk bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir İHA imha etti.
Bakanlığın açıklamasında, “20 Ocak’ta Moskova saatiyle 06.30 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi” ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İHA’nın imha edilmesi sonucu herhangi bir yaralanmaya ya da hasara yol açmadığını bildirdi.