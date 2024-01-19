https://sputniknews.com.tr/20240119/cem-yilmazdan-turkiyenin-ilk-astronotu-alper-gezeravci-paylasimi-1079812256.html
Cem Yılmaz'dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı
Cem Yılmaz'dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A filmine göndermede bulunarak Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T09:40+0300
2024-01-19T09:40+0300
2024-01-19T09:40+0300
türkiye
uzay
cem yılmaz
alper gezeravcı
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.Uzay aracından gelen ilk fotoğraflarda Alper Gezeravcı'nın cam kenarında yerini aldığı görüldü.Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.Komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi.Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.Alper Gezeravcı kimdir?Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur.Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.Alper Gezeravcı toplamda 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı.13 deney yapacakTürkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
https://sputniknews.com.tr/20240119/ilk-turk-astronot-gezeravcinin-uzaydaki-ilk-sozu-istikbal-goklerdedir-oldu-1079807890.html
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alper gezeravcı kimdir, uzaya çıkan ilk türk, uzay yolculuğu ne zaman,
alper gezeravcı kimdir, uzaya çıkan ilk türk, uzay yolculuğu ne zaman,
Cem Yılmaz'dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A filmine göndermede bulunarak Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.
Uzay aracından gelen ilk fotoğraflarda Alper Gezeravcı'nın cam kenarında yerini aldığı görüldü.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
Komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.
Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur.
Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.
Alper Gezeravcı toplamda 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı.
Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.