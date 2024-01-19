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Cem Yılmaz'dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı
Cem Yılmaz'dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A filmine göndermede bulunarak Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
uzay
cem yılmaz
alper gezeravcı
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.Uzay aracından gelen ilk fotoğraflarda Alper Gezeravcı'nın cam kenarında yerini aldığı görüldü.Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.Komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi.Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.Alper Gezeravcı kimdir?Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur.Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.Alper Gezeravcı toplamda 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı.13 deney yapacakTürkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
https://sputniknews.com.tr/20240119/ilk-turk-astronot-gezeravcinin-uzaydaki-ilk-sozu-istikbal-goklerdedir-oldu-1079807890.html
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alper gezeravcı kimdir, uzaya çıkan ilk türk, uzay yolculuğu ne zaman,
alper gezeravcı kimdir, uzaya çıkan ilk türk, uzay yolculuğu ne zaman,

Cem Yılmaz'dan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı paylaşımı

09:40 19.01.2024
© AACem Yılmaz
Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, G.O.R.A filmine göndermede bulunarak Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu başladı.
Uzay aracından gelen ilk fotoğraflarda Alper Gezeravcı'nın cam kenarında yerini aldığı görüldü.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
Komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının SpaceX Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğu devam ediyor. İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü İstikbal göklerdedir oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
TÜRKİYE
İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: 'İstikbal göklerdedir'
02:33

Alper Gezeravcı kimdir?

Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur.
Gezeravcı, ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.
Alper Gezeravcı toplamda 21 yıl Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yaptı.

13 deney yapacak

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
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