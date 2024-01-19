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Tarihte bir ilk: Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak, hangi çalışmaları gerçekleştirecek?
Tarihte bir ilk: Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak, hangi çalışmaları gerçekleştirecek?
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T07:32+0300
2024-01-19T07:32+0300
türkiye
alper gezeravcı
uzay
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
uzay aracı
iss
uluslararası uzay istasyonu (iss)
türkiye
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler gece saatlerinde gerçekleştirilen fırlatmaya çevrilmişti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.Dragon kapsülünün 20 Ocak Türkiye saati ile 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.Alper Gezeravcı ne zaman Dünya'ya dönecek?Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderildi. Misyon 14 gün olarak belirlense de, net bir dönüş zamanı için bilim insanlarının koşulları takip ederek bir tarih ve saat belirlemesi gerekecek.İlk Türk astronot nasıl seçildi?Mayıs 2022'de 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?Alper Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek. Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu deneyler Uluslararası Uzay Üssü'nde (ISS) gerçekleştirilecek.Ekipte kimler var?Axiom Space'in ISS'ye göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.Gezeravcı yanında neler götürdü?Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı var.Alper Gezeravcı kimdir?2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır. F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.
https://sputniknews.com.tr/20240119/ilk-turk-astronot-gezeravcinin-uzaydaki-ilk-sozu-istikbal-goklerdedir-oldu-1079807890.html
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ilk türk astronot nasıl seçildi, alper gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak, uzay yolculuğu türkiye, türkiyenin uzay yolculuğu ne zaman başlayacak, alper gezeravcı kiimdir, alper gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, alper gezeravcı uzayda ne yapacak
ilk türk astronot nasıl seçildi, alper gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak, uzay yolculuğu türkiye, türkiyenin uzay yolculuğu ne zaman başlayacak, alper gezeravcı kiimdir, alper gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, alper gezeravcı uzayda ne yapacak

Tarihte bir ilk: Alper Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak, hangi çalışmaları gerçekleştirecek?

07:32 19.01.2024
© AAAlper Gezeravcı
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA
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Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu. Peki Gezeravcı uzayda ne kadar kalacak? Dünya'ya ne zaman dönecek? Hangi deneyleri yapacak?
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu için nefesler tutulmuş, gözler gece saatlerinde gerçekleştirilen fırlatmaya çevrilmişti. ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
Dragon kapsülünün 20 Ocak Türkiye saati ile 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor. Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.

Alper Gezeravcı ne zaman Dünya'ya dönecek?

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderildi. Misyon 14 gün olarak belirlense de, net bir dönüş zamanı için bilim insanlarının koşulları takip ederek bir tarih ve saat belirlemesi gerekecek.

İlk Türk astronot nasıl seçildi?

Mayıs 2022'de 'Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için 2 Türk vatandaşının seçileceği bildirildi ve Türk astronot başvurusu hakkındaki bilgiler Türkiye Uzay Ajansının (TUA) internet sitesinde yayımlandı. Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Adayların seçilmesinde mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarında gösterdikleri faaliyetlerin yanı sıra yaptıkları sporlar da belirleyici oldu. Gerekli şartları sağlayan adaylar Ankara'da tıbbi ve psikolojik testlerden geçirildi.

Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?

Alper Gezeravcı uzayda 13 deney gerçekleştirecek. Bu deneyler mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda yapılacak. Üniversite ve araştırma kurumlarınca bu misyon için hazırlanan deneyler, çıkılan çağrı neticesinde TUA ve TÜBİTAK Uzay uzmanlarından oluşan bir komisyonca değerlendirildi. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu deneyler Uluslararası Uzay Üssü'nde (ISS) gerçekleştirilecek.

Ekipte kimler var?

Axiom Space'in ISS'ye göndereceği 'Ax-3' görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.
© AA / SpaceXSpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın (sağda) da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracı içinden görüntülendi.
SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın (sağda) da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracı içinden görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın (sağda) da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracı içinden görüntülendi.
© AA / SpaceX

Gezeravcı yanında neler götürdü?

Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürdü. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı var.

Alper Gezeravcı kimdir?

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur. Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır. F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 mürettebatının SpaceX Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğu devam ediyor. İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü İstikbal göklerdedir oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
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İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: 'İstikbal göklerdedir'
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