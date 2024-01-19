Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: 'İstikbal göklerdedir'
02:33 19.01.2024 (güncellendi: 03:00 19.01.2024)
© AA / SpaceXSpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın (sağda) da içinde bulunduğu Axiom Mission 3 (Ax-3) mürettebatı, Crew Dragon uzay aracı içinden görüntülendi.
© AA / SpaceX
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Uzay yolculuğu başlayan ve ilk Türk astronot unvanını alan Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı ilk açıklamada, "İstikbal göklerdedir" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonundaki astronotlarla ilk iletişim sağlandı.
SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.
Uzaydaki ilk sözleri, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" olan Gezeravcı, geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirtti.
Gezeravcı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın bu sözü ile bu ana başlamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü: İstikbal göklerdedir.
Watch live as the Ax-3 astronauts check in from orbit https://t.co/WnEtcsGxzU— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024