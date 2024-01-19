https://sputniknews.com.tr/20240119/ilk-turk-astronot-gezeravcinin-uzaydaki-ilk-sozu-istikbal-goklerdedir-oldu-1079807890.html

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: 'İstikbal göklerdedir'

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: 'İstikbal göklerdedir'

Uzay yolculuğu başlayan ve ilk Türk astronot unvanını alan Alper Gezeravcı, uzayda yaptığı ilk açıklamada, "İstikbal göklerdedir" ifadesini kullandı. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

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uzay

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türkiye

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Ax-3 misyonundaki astronotlarla ilk iletişim sağlandı. SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı. Uzaydaki ilk sözleri, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" olan Gezeravcı, geri sayımdan itibaren şu ana kadar yaşadıklarının harika duygular olduğunu belirtti. Gezeravcı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240119/turkiyenin-ilk-astronotu-alper-gezeravcinin-uzay-yolculugu-basladi-1079806149.html

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