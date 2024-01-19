https://sputniknews.com.tr/20240119/abdli-eski-istihbarat-subayi-lavrovu-savundu-ve-cevap-verdi-rus-kulturu-nedir-1079815835.html
ABD’li eski istihbarat subayı, Lavrov’u savundu ve cevap verdi: 'Rus kültürü nedir?'
ABD’li eski istihbarat subayı, Lavrov’u savundu ve cevap verdi: 'Rus kültürü nedir?'
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna duruşunun siyasi zemine sahip olduğunu... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T11:32+0300
2024-01-19T11:32+0300
2024-01-19T11:32+0300
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sergey lavrov
scott ritter
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ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter, X sosyal medya paylaşımında, Eski Ukrayna İçişleri Bakanı ve eski milletvekili Anton Geraşçenko’nun, Lavrov’la ilgili sözlerini kınadı.Geraşçeko, Lavrov’un özel askeri harekatla ilgili açıklamalarını değerlendirirken Rus kültürünün sadece olumsuzluğa dayandığını iddia etti.Ukraynalı politikacıya cevap veren Ritter, “Rus kültürü nedir? Banderalı kardeşlerinizin neredeyse hiç sahip olmadığı şeyler: entelektüel temel (Tolstoy, Puşkin, Dostoyevski ve diğerleri), sanatsal ses (Çaykovski, Rahmaninov, Şostakovich ve diğerleri), etik doğruluk (Ortodoks inancı), tarihsel özgünlük (anıtlar tahrip edilmiyor ve yapay olarak yaratılmış tarih yok)” diye yazdı.Ritter, Rus kültürünün ‘bandera’ kültüründen farklı olarak siyasi hattan da etkilendiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html
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sergey lavrov, scott ritter, bandera, ukrayna
sergey lavrov, scott ritter, bandera, ukrayna
ABD’li eski istihbarat subayı, Lavrov’u savundu ve cevap verdi: 'Rus kültürü nedir?'
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ukrayna duruşunun siyasi zemine sahip olduğunu belirtti.
ABD Deniz Piyadeleri eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Ritter
, X
sosyal medya paylaşımında, Eski Ukrayna İçişleri Bakanı ve eski milletvekili Anton Geraşçenko’nun, Lavrov’la ilgili sözlerini kınadı.
Geraşçeko, Lavrov’un özel askeri harekatla ilgili açıklamalarını değerlendirirken Rus kültürünün sadece olumsuzluğa dayandığını iddia etti.
Ukraynalı politikacıya cevap veren Ritter, “Rus kültürü nedir? Banderalı kardeşlerinizin neredeyse hiç sahip olmadığı şeyler: entelektüel temel (Tolstoy, Puşkin, Dostoyevski ve diğerleri), sanatsal ses (Çaykovski, Rahmaninov, Şostakovich ve diğerleri), etik doğruluk (Ortodoks inancı), tarihsel özgünlük (anıtlar tahrip edilmiyor ve yapay olarak yaratılmış tarih yok)” diye yazdı.
Ritter, Rus kültürünün ‘bandera’ kültüründen farklı olarak siyasi hattan da etkilendiğini kaydetti.