https://sputniknews.com.tr/20240118/tuncelide-kirmizi-listedeki-vasak-goruntulendi-1079803710.html
Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T23:12+0300
2024-01-18T23:12+0300
2024-01-18T23:14+0300
vaşak
tunceli
kırmızı liste
yaşam
pülümür
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Düzgün Çinkılıç isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini belirten Düzgün Çinkılıç, ''Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-trabzonda-goruntulendi-1079602409.html
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vaşak, tunceli, kırmızı liste, pülümür
vaşak, tunceli, kırmızı liste, pülümür
Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
23:12 18.01.2024 (güncellendi: 23:14 18.01.2024)
Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Düzgün Çinkılıç isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini belirten Düzgün Çinkılıç, ''Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.