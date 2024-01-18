https://sputniknews.com.tr/20240118/tuncelide-kirmizi-listedeki-vasak-goruntulendi-1079803710.html

Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi

Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi

Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T23:12+0300

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vaşak

tunceli

kırmızı liste

yaşam

pülümür

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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Düzgün Çinkılıç isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini belirten Düzgün Çinkılıç, ''Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-trabzonda-goruntulendi-1079602409.html

tunceli

pülümür

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