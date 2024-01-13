https://sputniknews.com.tr/20240113/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-trabzonda-goruntulendi-1079602409.html
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Trabzon'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Trabzon'da görüntülendi
Trabzon'un Of ilçesinde karla kaplı arazide gezen vaşak görüntülendi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T13:07+0300
2024-01-13T13:07+0300
2024-01-13T13:07+0300
yaşam
vaşak
vahşi doğa
vahşi yaşam
vahşi hayvan
trabzon
of
kar
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Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan vaşak, kar yağışının ardından ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi kırsalına indi.Vaşak, bölgede araçlarıyla gezenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen vaşağın yürüyerek gözden uzaklaşması yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231230/trabzonda-direklere-ilan-asarak-es-ariyor-gladyo-ve-cemaatlerle-ilisigi-olmayan-aday-1079193178.html
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vaşak, vahşi doğa, vahşi yaşam, vahşi hayvan, trabzon, of, kar
vaşak, vahşi doğa, vahşi yaşam, vahşi hayvan, trabzon, of, kar
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Trabzon'da görüntülendi
Trabzon'un Of ilçesinde karla kaplı arazide gezen vaşak görüntülendi.
Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan vaşak, kar yağışının ardından ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi kırsalına indi.
Vaşak, bölgede araçlarıyla gezenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen vaşağın yürüyerek gözden uzaklaşması yer alıyor.