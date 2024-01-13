https://sputniknews.com.tr/20240113/nesli-tukenme-tehlikesi-altinda-olan-vasak-trabzonda-goruntulendi-1079602409.html

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Trabzon'da görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Trabzon'da görüntülendi

Trabzon'un Of ilçesinde karla kaplı arazide gezen vaşak görüntülendi. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T13:07+0300

2024-01-13T13:07+0300

2024-01-13T13:07+0300

yaşam

vaşak

vahşi doğa

vahşi yaşam

vahşi hayvan

trabzon

of

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0d/1079602238_0:405:864:891_1920x0_80_0_0_4751d7cb821803df712a7bca22fc1452.jpg

Nesli tehlike altında olan, gece avlanıp gündüz dinlendiği için 'ormanın hayaleti' diye de adlandırılan vaşak, kar yağışının ardından ilçeye bağlı Gürpınar Mahallesi kırsalına indi.Vaşak, bölgede araçlarıyla gezenlerin cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, karla kaplı arazide gezinen vaşağın yürüyerek gözden uzaklaşması yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231230/trabzonda-direklere-ilan-asarak-es-ariyor-gladyo-ve-cemaatlerle-ilisigi-olmayan-aday-1079193178.html

trabzon

of

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vaşak, vahşi doğa, vahşi yaşam, vahşi hayvan, trabzon, of, kar