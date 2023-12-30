https://sputniknews.com.tr/20231230/trabzonda-direklere-ilan-asarak-es-ariyor-gladyo-ve-cemaatlerle-ilisigi-olmayan-aday-1079193178.html
Trabzon’da direklere ilan asarak eş arıyor: ‘Gladyo ve cemaatlerle ilişiği olmayan aday'
Trabzon’da direklere ilan asarak eş arıyor: ‘Gladyo ve cemaatlerle ilişiği olmayan aday'
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenleri şaşırttı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-30T12:01+0300
2023-12-30T12:01+0300
2023-12-30T12:05+0300
yaşam
türkiye
evlilik
eş
gladyo
cemaat
ilan
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenleri şoka uğrattı. Söz konusu evlilik ilanındaki kriterler arasında “Cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, Sosyal nedya bağımlılığı olmayan” gibi şartlar yer alırken, yazıyı okuyanlar ise ilanı ilginç ve şaşırtıcı buldu. Atatürk Alanı'nda bir direğe yapıştırılan 'Evlilik ilanı' yazısı görenlerin ilgisini çekiyor. A4 kağıdı büyüklüğündeki ilanda “Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu” bilgilerine yer verildi.Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küfflarla savaş halinde” ifadelerine yer verdi. Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca'ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buldu.
https://sputniknews.com.tr/20231230/merih-demiral-tepkilere-yanit-verdi-allah-belanizi-versin-1079191043.html
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türkiye, evlilik, eş, gladyo, cemaat, ilan
türkiye, evlilik, eş, gladyo, cemaat, ilan
Trabzon’da direklere ilan asarak eş arıyor: ‘Gladyo ve cemaatlerle ilişiği olmayan aday'
12:01 30.12.2023 (güncellendi: 12:05 30.12.2023)
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenleri şaşırttı.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenleri şoka uğrattı. Söz konusu evlilik ilanındaki kriterler arasında “Cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, Sosyal nedya bağımlılığı olmayan” gibi şartlar yer alırken, yazıyı okuyanlar ise ilanı ilginç ve şaşırtıcı buldu.
Atatürk Alanı'nda bir direğe yapıştırılan 'Evlilik ilanı' yazısı görenlerin ilgisini çekiyor. A4 kağıdı büyüklüğündeki ilanda “Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu” bilgilerine yer verildi.
Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küfflarla savaş halinde” ifadelerine yer verdi.
Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca'ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buldu.