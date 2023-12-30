https://sputniknews.com.tr/20231230/trabzonda-direklere-ilan-asarak-es-ariyor-gladyo-ve-cemaatlerle-ilisigi-olmayan-aday-1079193178.html

Trabzon’da direklere ilan asarak eş arıyor: ‘Gladyo ve cemaatlerle ilişiği olmayan aday'

Trabzon’da direklere ilan asarak eş arıyor: ‘Gladyo ve cemaatlerle ilişiği olmayan aday'

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenleri şaşırttı. 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T12:01+0300

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yaşam

türkiye

evlilik

eş

gladyo

cemaat

ilan

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenleri şoka uğrattı. Söz konusu evlilik ilanındaki kriterler arasında “Cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, Sosyal nedya bağımlılığı olmayan” gibi şartlar yer alırken, yazıyı okuyanlar ise ilanı ilginç ve şaşırtıcı buldu. Atatürk Alanı'nda bir direğe yapıştırılan 'Evlilik ilanı' yazısı görenlerin ilgisini çekiyor. A4 kağıdı büyüklüğündeki ilanda “Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu” bilgilerine yer verildi.Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küfflarla savaş halinde” ifadelerine yer verdi. Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca'ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buldu.

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