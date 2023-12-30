https://sputniknews.com.tr/20231230/merih-demiral-tepkilere-yanit-verdi-allah-belanizi-versin-1079191043.html

Merih Demiral tepkilere yanıt verdi: 'Allah belanızı versin'

Merih Demiral tepkilere yanıt verdi: 'Allah belanızı versin'

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin iptal edilmesi ile ilgili olarak milli futbolcu Merih Demiral'ın paylaşım yapmaması sosyal medyada... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T10:47+0300

2023-12-30T10:47+0300

2023-12-30T10:59+0300

spor

merih demiral

yağız sabuncuoğlu

suudi arabistan

kaan ayhan

türkiye

fenerbahçe

galatasaray

atatürk

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2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Cuma akşamı Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudi yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.Süper Kupa öncesi yaşanan Atatürk krizi sonrasında Suudi Arabistan’da top oynayan Milli futbolcu Merih Demiral’ın paylaşım yapmaması sosyal medyada tepki çekti.Sosyal hesabı platformu üzerinden Demiral'a tepki gösteren kullanıcılar, Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyen Demiral’ın paylaşım yapmaması meselesini gündeme taşıdılar. Merih Demiral ise X'te yapılan bu paylaşıma, “Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun Allah belanızı versin” diyerek cevap verdi.Yağız Sabuncuoğlu’na konuyla ilgili açıklama yapan Demiral, “Olayların yaşandığı anda Al Khaleej’e karşı sahadaydım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim" ifadelerini kullandı. Demiral'ın söz konusu maçta 90+12'de oyuna girdiği ve az bir süre aldığı belirtildi.Merih Demiral, sezon başında Atalanta’dan Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımına transfer olmuştu. Demiral, daha önce milli takımımızın bir maçında gol attıktan sonra asker selamı vermeyi unutan Kaan Ayhan’a gösterdiği tepki ile çok konuşulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231230/galatasaray-ve-fenerbahce-kafilelerini-havalimaninda-binlerce-taraftar-karsiladi-1079189778.html

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