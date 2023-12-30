Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerini havalimanında binlerce taraftar karşıladı
09:50 30.12.2023 (güncellendi: 09:51 30.12.2023)
© İHA / SAMET YALÇIN-AW109323Galatasaray ve Fenerbahçe havalimanı
© İHA / SAMET YALÇIN-AW109323
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Suudi Arabistan’dan dönen Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri için Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, ortak tezahüratlar eşliğinde karşıladılar.
Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti. Sabaha karşı 06.00’da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen taraftarlar, ‘Türkiye’ ve ‘Mustafa Kemal Atatürk’ tezahüratları yaptılar.
Sarı-kırmızılı kafile, sabaha karşı İstanbul Havalimanı’na geldi. Kafile çıkış yaptığı sırada alanda bulunan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, takıma yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk da aracına binerken taraftarlara el salladı. Kerem Demirbay ise taraftarların yanına giderek, destekleri için teşekkür etti. Galatasaray çalışmalarına 3 Ocak Çarşamba günü başlayacak.
Yaklaşık 3 bin taraftarın beklediği havalimanında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlara seslenerek, “Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımdan önce iniş yapan Başkan Ali Koç ise takım otobüsünün hareket ettiği sırada özel aracıyla havalimanından ayrıldı.
2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, dün akşam Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.
© AA / İslam YakutGalatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaraylı taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, İstanbul Havalimanı'na gelecek olan Galatasaray kafilesini bekliyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
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© AA / İslam Yakut
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaraylı taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, İstanbul Havalimanı'na gelecek olan Galatasaray kafilesini bekliyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
© AA / Cemal YurttaşGalatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçeli taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan Fenerbahçe kafilesini bekliyor. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçeli taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan Fenerbahçe kafilesini bekliyor. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
© AA / Cemal YurttaşGalatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
© AA / Cemal YurttaşGalatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçeli taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan Fenerbahçe kafilesini bekliyor. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçeli taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan Fenerbahçe kafilesini bekliyor. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
© AA / Cemal YurttaşGalatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal havalimanında bekleyen taraftarları selamladı. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal havalimanında bekleyen taraftarları selamladı. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
© AA / İslam YakutFenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafilede Teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
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© AA / İslam Yakut
Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafilede Teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
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© AA / İslam Yakut
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaraylı taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, İstanbul Havalimanı'na gelecek olan Galatasaray kafilesini bekliyor. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçeli taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan Fenerbahçe kafilesini bekliyor. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Fenerbahçeli taraftarlar, rakip taraftarlar ile birlikte Suudi Arabistan'dan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelecek olan Fenerbahçe kafilesini bekliyor. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / Cemal Yurttaş
Galatasaray ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Fenerbahçe Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde bir grup taraftar karşıladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal havalimanında bekleyen taraftarları selamladı. ( Cemal Yurttaş - Anadolu Ajansı )
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© AA / İslam Yakut
Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da yapacağı Turkcell Süper Kupa maçı ertelenen Galatasaray Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a gelen sarı-kırmızılı kafilede Teknik direktör Okan Buruk da yer aldı. ( İslam Yakut - Anadolu Ajansı )