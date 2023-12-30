https://sputniknews.com.tr/20231230/galatasaray-ve-fenerbahce-kafilelerini-havalimaninda-binlerce-taraftar-karsiladi-1079189778.html

Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerini havalimanında binlerce taraftar karşıladı

Galatasaray ve Fenerbahçe kafilelerini havalimanında binlerce taraftar karşıladı

Suudi Arabistan’dan dönen Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri için Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, ortak... 30.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-30T09:50+0300

2023-12-30T09:50+0300

2023-12-30T09:51+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

süper kupa

tff süper kupa

suudi arabistan

futbol maçı

iptal

kafile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1e/1079187756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aaab8dac7830dc98ce54bae900fc8fe6.jpg

Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti. Sabaha karşı 06.00’da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen taraftarlar, ‘Türkiye’ ve ‘Mustafa Kemal Atatürk’ tezahüratları yaptılar.Sarı-kırmızılı kafile, sabaha karşı İstanbul Havalimanı’na geldi. Kafile çıkış yaptığı sırada alanda bulunan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, takıma yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk da aracına binerken taraftarlara el salladı. Kerem Demirbay ise taraftarların yanına giderek, destekleri için teşekkür etti. Galatasaray çalışmalarına 3 Ocak Çarşamba günü başlayacak.Yaklaşık 3 bin taraftarın beklediği havalimanında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlara seslenerek, “Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na takımdan önce iniş yapan Başkan Ali Koç ise takım otobüsünün hareket ettiği sırada özel aracıyla havalimanından ayrıldı.2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, dün akşam Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-maci-icin-iptal-karari-1079180992.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, fenerbahçe, süper kupa, tff süper kupa, suudi arabistan, futbol maçı, iptal, kafile