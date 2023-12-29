https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-maci-icin-iptal-karari-1079180992.html

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için iptal kararı

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için iptal kararı

Galatasaray ile Fenerbahçe, arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

galatasaray

fenerbahçe

maç

süper ay

suudi arabistan

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartlarıyla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantının devam ettiği bildirildi.Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklama yapması bekleniyor. Maçın 20.45’te paylaşması planlanlanıyordu.İHA: Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktıİHA'nın Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.Beşiktaş'tan Turkcell Süper Kupa açıklaması Beşiktaş Kulübü, maça ev sahipliği için kulüplere davette bulundu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan "Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" ifadeleri kullanıldı. MKE Ankaragücü Kulübü'nden 'Süper Kupa Ankara'da oynansın' çağrısıMKE Ankaragücü Kulübü, Turkcell Süper Kupa maçının Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu.Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz" denildi. Samsunspor: Bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruzYılport Samsunspor ise X sosyal medya hesabından maçın Samsun'da oynanması için çağrıda bulundu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231229/ali-koc-ataturk-yoksa-turkiye-de-yok-mac-da-yok-1079182053.html

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galatasaray fenerbahçe maçı neden iptal oldu?