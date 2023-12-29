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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/galatasaray-fenerbahce-super-kupa-maci-icin-iptal-karari-1079180992.html
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için iptal kararı
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için iptal kararı
Galatasaray ile Fenerbahçe, arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T20:54+0300
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israil- filistin çatışması
galatasaray
fenerbahçe
maç
süper ay
suudi arabistan
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartlarıyla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantının devam ettiği bildirildi.Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklama yapması bekleniyor. Maçın 20.45’te paylaşması planlanlanıyordu.İHA: Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktıİHA'nın Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.Beşiktaş'tan Turkcell Süper Kupa açıklaması Beşiktaş Kulübü, maça ev sahipliği için kulüplere davette bulundu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan "Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" ifadeleri kullanıldı. MKE Ankaragücü Kulübü'nden 'Süper Kupa Ankara'da oynansın' çağrısıMKE Ankaragücü Kulübü, Turkcell Süper Kupa maçının Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu.Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz" denildi. Samsunspor: Bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruzYılport Samsunspor ise X sosyal medya hesabından maçın Samsun'da oynanması için çağrıda bulundu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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galatasaray fenerbahçe maçı neden iptal oldu?
galatasaray fenerbahçe maçı neden iptal oldu?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı için iptal kararı

20:54 29.12.2023 (güncellendi: 21:59 29.12.2023)
© AA / Ali AtmacaSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AA / Ali Atmaca
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Ayrıntılar geliyor
Galatasaray ile Fenerbahçe, arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali iptal edildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.
Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' pankartlarıyla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı.
Takımlar stada gitmezken, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ile kulüp başkanlarının Riyad'ta bir otelde yaptıkları toplantının devam ettiği bildirildi.
© AA / Ali AtmacaSuudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Turkcell Süper Kupa maçı, bildirilen saatte başlamadı.
© AA / Ali Atmaca
Yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklama yapması bekleniyor.
Maçın 20.45’te paylaşması planlanlanıyordu.

İHA: Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı

İHA'nın Süper Kupa'nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki kulübün geç saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Turkcell Süper Kupa açıklaması

Beşiktaş Kulübü, maça ev sahipliği için kulüplere davette bulundu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan "Kapımız Açık!" başlıklı açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz" ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü'nden 'Süper Kupa Ankara'da oynansın' çağrısı

MKE Ankaragücü Kulübü, Turkcell Süper Kupa maçının Ankara'da oynanması için çağrıda bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten Türk bayrağıyla paylaşılan açıklamada, "Eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan Süper Kupa finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında başkentimiz Ankara'da oynanması için TFF ve kulüplerimizi davet ediyoruz" denildi.

Samsunspor: Bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruz

Yılport Samsunspor ise X sosyal medya hesabından maçın Samsun'da oynanması için çağrıda bulundu. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Işıkları açtık, bayrakları astık, Samsun'a bekliyoruz!"
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
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Ali Koç: Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok
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