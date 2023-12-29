https://sputniknews.com.tr/20231229/ali-koc-ataturk-yoksa-turkiye-de-yok-mac-da-yok-1079182053.html

Ali Koç: Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok

Ali Koç: Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının iptali sonrası kısa bir açıklama yaptı. Koç, açıklamasında "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T21:44+0300

2023-12-29T21:44+0300

2023-12-29T21:44+0300

spor

fenerbahçe

atatürk

türkiye

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.sporx'in aktardığına göre Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20231213/ali-koc-bu-sorunlar-tffnin-sorumlulugu-baskalarina-yukleyerek-cozebilecegi-sorunlar-degildir-1078437621.html

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fenerbahçe, atatürk, türkiye