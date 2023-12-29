https://sputniknews.com.tr/20231229/ali-koc-ataturk-yoksa-turkiye-de-yok-mac-da-yok-1079182053.html
Ali Koç: Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok
Ali Koç: Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının iptali sonrası kısa bir açıklama yaptı. Koç, açıklamasında "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T21:44+0300
2023-12-29T21:44+0300
2023-12-29T21:44+0300
spor
fenerbahçe
atatürk
türkiye
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.sporx'in aktardığına göre Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/ali-koc-bu-sorunlar-tffnin-sorumlulugu-baskalarina-yukleyerek-cozebilecegi-sorunlar-degildir-1078437621.html
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fenerbahçe, atatürk, türkiye
fenerbahçe, atatürk, türkiye
Ali Koç: Atatürk yoksa Türkiye de yok, maç da yok
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2023 Turkcell Süper Kupa maçının iptali sonrası kısa bir açıklama yaptı. Koç, açıklamasında "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Riyad'da oynanması planlanan ancak Suudi Arabistanlı yetkililerin skandal kararları nedeniyle iptal olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı sonrası açıklama yaptı.
sporx'in aktardığına
göre Ali Koç, "Atatürk yoksa Türkiye de yok! Biz de yokuz, maç da yok!
" sözüyle kısa yorumunu paylaştı.