https://sputniknews.com.tr/20231213/ali-koc-bu-sorunlar-tffnin-sorumlulugu-baskalarina-yukleyerek-cozebilecegi-sorunlar-degildir-1078437621.html

Ali Koç: Bu sorunlar TFF'nin sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir

Ali Koç: Bu sorunlar TFF'nin sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolundaki sorunların, Türkiye Futbol Federasyonunun... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T21:48+0300

2023-12-13T21:48+0300

2023-12-13T21:48+0300

spor

ali koç

maslak

kulüpler birliği vakfı

ankaragücü

mke ankaragücü

halil umut meler

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Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Vakfı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantının ardından konuşan Ali Koç, Bakan Bak'la gerçekleştirilen toplantıda birçok konuya değindiklerini dile getirdi.MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in saldırıya uğramasının tüm ülkeyi yaraladığını vurgulayan Koç, "Ülkenin futbol marka değerine de uluslararası alanda zarar gelmiştir. Böyle şiddet içeren bir olayın kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Halil Umut Meler’in yaşadıkları ve kare kare seyrettiğimiz kameraya yansıyanalar hepimizin içini acıttı. En çok doğal olarak ailesinin içini acıtmıştır. Kendisine, ailesine, maçı yöneten hakemlere ve Türk futbolunun geneline çok çok geçmiş olsun demek istiyoruz. Önemli olan Halil Umut Meler’in bir an önce sağlığına kavuşması ve o anın verdiği üzüntü ve şokla verdiği kararı değiştirip yeşil sahalara dönmesini gönülden diliyoruz. Zaten hakem kalitesindeki sıkıntılar hepimizin malumu. Türkiye’nin en iyi hakeminin bu trajik olaydan sonra kararını gözden geçirip dönmesini canı gönülden arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.'Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlarsak, bundan sonrası için çözüm bulabiliriz'Yaşanan olayların yeşil sahalara yakışmadığının altını çizen Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:Yaşanan tabloda herkesin payı olduğunu ve kimsenin sorumluluk almaktan kaçmaması gerektiğini dile getiren Koç, "Bu sorunlar Türkiye Futbol Federasyonunun kendisini ayırıp, sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir. Türk futbolunun yönetiminden sorumlu olan TFF'nin; spor medyasını, teknik direktörleri, eski hakem yorumcularını, televizyon yorumcularını, büyük fedakarlık eden spor kulüplerimizi, bu spor kulüplerimizin başkanlarını ve yöneticilerini bu olayda suçlayıcı, azmettirici hatta mahkum edici tavrı biraz önce yaptığımız toplantıda şiddetle reddedilen ve kabul edilemez bir unsur oldu. Ayrıca Mehmet Büyükekşi’nin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Gaziantep FK başkanlığı yaptığı dönemde hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara da göz atmanızı rica ediyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.'Hayat ve futbol, bir şey yaşanmamış gibi devam etmiştir'Futbol dünyasında herkesin bir hedefinin olduğunu, kimi takımın şampiyonluk, kimi takımın küme düşmemeyi hedeflediğini belirten Ali Koç, Türk futbolunun artık yarışma değil çatışma içinde olduğunu, hatta ayrıştırma noktasına geldiğini vurguladı.Sorumlulukların başkalarına yıkılmaması gerektiğinin altını çizen Koç, şunları söyledi:Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile kulüplerin kronikleşmiş sorunlarını değerlendirdiklerini de söyleyen Koç, şu şekilde devam etti:Toplantıda bütün kulüp başkanlarının rahatsız olduğu bir konuyu da dile getiren Koç, "Bizleri rahatsız eden unsurlardan bir tanesi de UEFA’ya, FIFA’ya, İngiltere’ye teşekkür eden TFF başkanının hiçbir şekilde kulüplere, Kulüpler Birliği Vakfı’na, sporculara, Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından gösterdikleri refleks için teşekkür etmemesi. Bu da aslında çok şey ifade ediyor. Başkanlarımız bu rahatsızlığın gündeme getirilmesini rica etti" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231213/mansur-yavastan-mke-ankaragucu-kume-dusurulecek-tepkisi-1078437121.html

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ali koç, maslak, kulüpler birliği vakfı, ankaragücü, mke ankaragücü, halil umut meler