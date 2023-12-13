https://sputniknews.com.tr/20231213/mansur-yavastan-mke-ankaragucu-kume-dusurulecek-tepkisi-1078437121.html
Mansur Yavaş’tan 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' tepkisi
Mansur Yavaş’tan 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' tepkisi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemleri Ankara’nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T21:17+0300
2023-12-13T21:17+0300
2023-12-13T21:17+0300
mansur yavaş
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ankara büyükşehir belediyesi
mke
mke ankaragücü
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, X sosyal medya hesabından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerine tepki gösterdi."11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan, hiç kimsenin tasvip etmediği, sporun barış ve kardeşlik hukuku ile sportmenliğe aykırı olay hepimizi derinden üzdü" diyen Yavaş, açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:Açıklamasına "Ankaragücü, Türk’ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı’nın, İmalat-ı Harbiye’nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür. Asla yalnız değildir, Ata’mızdan bize emanettir" diye devam eden Yavaş, "Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/mke-ankaragucunden-personel-degiller-aciklamasi-1078428878.html
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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, mke, mke ankaragücü
mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, mke, mke ankaragücü
Mansur Yavaş’tan 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' tepkisi
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemleri Ankara’nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz. Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, X sosyal medya hesabından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerine tepki gösterdi.
"11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan, hiç kimsenin tasvip etmediği, sporun barış ve kardeşlik hukuku ile sportmenliğe aykırı olay hepimizi derinden üzdü" diyen Yavaş, açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen, bazı çevrelerce “MKE Ankaragücü küme düşürülecek” söylemlerinin üretilmeye başladığını ve Ankara’nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz. Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Açıklamasına "Ankaragücü, Türk’ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı’nın, İmalat-ı Harbiye’nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür. Asla yalnız değildir, Ata’mızdan bize emanettir" diye devam eden Yavaş, "Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum" dedi.