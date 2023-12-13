https://sputniknews.com.tr/20231213/mansur-yavastan-mke-ankaragucu-kume-dusurulecek-tepkisi-1078437121.html

Mansur Yavaş’tan 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' tepkisi

Mansur Yavaş’tan 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemleri Ankara’nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

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mansur yavaş

türkiye

ankara büyükşehir belediyesi

mke

mke ankaragücü

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, X sosyal medya hesabından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerine tepki gösterdi."11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan, hiç kimsenin tasvip etmediği, sporun barış ve kardeşlik hukuku ile sportmenliğe aykırı olay hepimizi derinden üzdü" diyen Yavaş, açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:Açıklamasına "Ankaragücü, Türk’ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı’nın, İmalat-ı Harbiye’nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür. Asla yalnız değildir, Ata’mızdan bize emanettir" diye devam eden Yavaş, "Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mâl edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231213/mke-ankaragucunden-personel-degiller-aciklamasi-1078428878.html

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mansur yavaş, ankara büyükşehir belediyesi, mke, mke ankaragücü