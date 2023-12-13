https://sputniknews.com.tr/20231213/mke-ankaragucunden-personel-degiller-aciklamasi-1078428878.html
MKE Ankaragücü'nden 'personel değiller' açıklaması
MKE Ankaragücü'nden 'personel değiller' açıklaması
MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinde adı geçen iki ismin kulüp personeli olmadığını... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:21+0300
2023-12-13T16:21+0300
2023-12-13T16:21+0300
spor
ankaragücü
personel
futbolcu
pfdk
hakem
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrası yaşanan olaylar sonunda PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli giriş yapmıştır." denildi.Açıklamada, konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurunun yapılacağı kaydedildi.
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ankaragücü, personel, futbolcu, pfdk, hakem
ankaragücü, personel, futbolcu, pfdk, hakem
MKE Ankaragücü'nden 'personel değiller' açıklaması
MKE Ankaragücü Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinde adı geçen iki ismin kulüp personeli olmadığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrası yaşanan olaylar sonunda PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli giriş yapmıştır." denildi.
Açıklamada, konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurunun yapılacağı kaydedildi.