Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi

Ayrıntılar geliyor

Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi. Doktorunun yaptığı açıklamaya göre boyunda travmaya bağlı bir düzleşme oldu. Meler'e tedbir amaçlı da boyunluk takıldı.