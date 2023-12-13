https://sputniknews.com.tr/20231213/yumruklu-saldiriya-ugrayan-hakem-halil-mutlu-meler-taburcu-edildi-1078397506.html
Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi. Doktorunun yaptığı açıklamaya göre boyunda travmaya bağlı bir düzleşme oldu. Meler'e tedbir... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T10:15+0300
2023-12-13T10:15+0300
2023-12-13T10:15+0300
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halil umut meler
Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi
Ayrıntılar geliyor
Yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler taburcu edildi. Doktorunun yaptığı açıklamaya göre boyunda travmaya bağlı bir düzleşme oldu. Meler'e tedbir amaçlı da boyunluk takıldı.