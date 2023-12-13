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Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
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2023-12-13T00:36+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
mke ankaragücü
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TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca, talimatlara aykırı hakareti, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.MKE Ankaragücü idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay talimatlara aykırı hareket, Cahit Şahin talimatlara aykırı hakaret ve hakaret, Yusuf Buğra Tanık sportmenliğe aykırı hareket, Mulla Ali Çetin talimatlara aykırı hakaret ve saha olayları nedenleriyle kurula gönderildi.MKE Ankaragücü Kulübü görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya talimatlara aykırı hakaret, saldırı ve saha olayları nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi. Sarı-lacivertli kulübün görevlilerinden Mücahid Osman Karabay, İsmail Develi, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi.Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü'nün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ye sevk edilmesine karar verdi.Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor da disipline gönderildi.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan sosyal medya paylaşımı nedeniyle kurula sevk edilirken, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan açıklamaları gerekçesiyle, Bitexen Antalyasporlu oyuncu Erdal Rakip kural dışı hareketi, RAMS Başakşehirli futbolcu Jerome Opoku hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-yonetim-kurulu-faruk-kocanin-istifasi-sonrasi-yeni-baskani-secti-1078384171.html
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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, mke ankaragücü
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, mke ankaragücü

Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi

00:36 13.12.2023
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AA / Emin Sansar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca, talimatlara aykırı hakareti, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.
MKE Ankaragücü idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay talimatlara aykırı hareket, Cahit Şahin talimatlara aykırı hakaret ve hakaret, Yusuf Buğra Tanık sportmenliğe aykırı hareket, Mulla Ali Çetin talimatlara aykırı hakaret ve saha olayları nedenleriyle kurula gönderildi.
MKE Ankaragücü Kulübü görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya talimatlara aykırı hakaret, saldırı ve saha olayları nedenleriyle PFDK'ye sevk edildi. Sarı-lacivertli kulübün görevlilerinden Mücahid Osman Karabay, İsmail Develi, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk talimatlara aykırı hareket nedeniyle kurula gönderildi.
Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü'nün saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle PFDK'ye sevk edilmesine karar verdi.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor, Mondihome Kayserispor, Gaziantep FK, Trabzonspor, MKE Ankaragücü ve TÜMOSAN Konyaspor da disipline gönderildi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan sosyal medya paylaşımı nedeniyle kurula sevk edilirken, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Burak Çağlan Kızılhan açıklamaları gerekçesiyle, Bitexen Antalyasporlu oyuncu Erdal Rakip kural dışı hareketi, RAMS Başakşehirli futbolcu Jerome Opoku hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca' - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
SPOR
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
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