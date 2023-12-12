https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-yonetim-kurulu-faruk-kocanin-istifasi-sonrasi-yeni-baskani-secti-1078384171.html
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T21:57+0300
2023-12-12T21:57+0300
2023-12-12T22:18+0300
spor
mke ankaragücü
başkan
faruk koca
ismail mert fırat
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-meler-ankaragucu-heyetini-kabul-etmedi-1078383884.html
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MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu
21:57 12.12.2023 (güncellendi: 22:18 12.12.2023)
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti.
MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.