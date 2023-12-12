https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-meler-ankaragucu-heyetini-kabul-etmedi-1078383884.html
Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi
Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T21:33+0300
2023-12-12T21:33+0300
2023-12-12T21:33+0300
spor
halil umut meler
faruk koca
ziyaret
ankaragücü
mke ankaragücü
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MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.Maçın ardından Halil Umut Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-koca-gorevinden-istifa-etti-1078378741.html
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halil umut meler, faruk koca, ziyaret, ankaragücü, mke ankaragücü
halil umut meler, faruk koca, ziyaret, ankaragücü, mke ankaragücü
Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.
MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.
Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.
Maçın ardından Halil Umut Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.