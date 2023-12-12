https://sputniknews.com.tr/20231212/halil-umut-meler-ankaragucu-heyetini-kabul-etmedi-1078383884.html

Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi

Halil Umut Meler, Ankaragücü heyetini kabul etmedi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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spor

halil umut meler

faruk koca

ziyaret

ankaragücü

mke ankaragücü

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MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.Maçın ardından Halil Umut Meler'i saha içinde darp ettiği için tutuklanan Faruk Koca, MKE Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-koca-gorevinden-istifa-etti-1078378741.html

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halil umut meler, faruk koca, ziyaret, ankaragücü, mke ankaragücü