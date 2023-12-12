https://sputniknews.com.tr/20231212/mke-ankaragucu-kulubu-baskani-faruk-koca-gorevinden-istifa-etti-1078378741.html

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk atan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca "Hakem Meler’den ve tüm hakem camiasından özür diliyorum. Ankaragücü... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T18:20+0300

2023-12-12T18:20+0300

2023-12-12T18:56+0300

spor

son dakika

faruk koca

istifa

yumruk

halil umut meler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078342677_0:127:2885:1750_1920x0_80_0_0_df7c23eed7128526e879c34b4dad96b4.jpg

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'la oynadığı maçtan sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve bu sabah tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen Faruk Koca'nın avukatı Murat Bayramoğlu, cezaevinin dışında Koca'nın basın açıklamasını okudu.Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Başkanlığı süresince hep yapıcı olmaya çalıştığını vurgulayan Koca, "Tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü Kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibarıyla MKE Ankaragücü başkanlığından istifa ediyorum. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder. Aynı zamanda, benim sebep olduğum bu vahim olay dolayısıyla Türkiye futbolunun yapısal sorunlarının da daha gerçekçi bir şekilde konuşulmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Ankaragücü taraftarı başta olmak üzere herkesten tekrar özür dileyen Koca, "Gerek başında bulunduğum kulübümün, gerek futbol camiasının, gerekse de ülkemizin böyle bir olay ve görüntü ile anılmasından derin üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim" diyerek açıklamasını tamamladı.Avukat Murat Bayramoğlu da Koca'nın çok üzgün olduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/ak-partili-faruk-koca-kesin-ihrac-istemiyle-yuksek-disiplin-kuruluna-sevk-edildi-1078370525.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

faruk koca istifa, faruk koca kimdir, faruk koca yumruk,