https://sputniknews.com.tr/20231212/ak-partili-faruk-koca-kesin-ihrac-istemiyle-yuksek-disiplin-kuruluna-sevk-edildi-1078370525.html
AK Partili Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
AK Partili Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
AK Parti MKYK üyesi Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T16:22+0300
2023-12-12T16:22+0300
2023-12-12T17:02+0300
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve partinin eski milletvekili Faruk Koca'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/hakeme-yumruklu-saldiri-cezasi-ne-olacak-1078366991.html
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faruk koca kimdir, faruk koca yumruk, faruk koca ak parti ihraç
faruk koca kimdir, faruk koca yumruk, faruk koca ak parti ihraç
AK Partili Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi
16:22 12.12.2023 (güncellendi: 17:02 12.12.2023)
AK Parti MKYK üyesi Faruk Koca kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı ve partinin eski milletvekili Faruk Koca'nın tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verildi.