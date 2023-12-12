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Hakeme yumruklu saldırı: Cezası ne olacak?
Hakeme yumruklu saldırı: Cezası ne olacak?
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşanan saldırı büyük yankı uyandırdı. Saldırının hukuk süreciyle alakalı merak edilen soruları cevaplayan... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
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halil umut meler
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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yumruklu saldırıya uğraması büyük yankı uyandırdı. Yaşanan saldırı ile ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Deniz Akbıyık, kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlendiğini belirtti. Akbıyık, Adli Tıp Kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususların ortaya çıkması durumunda cezanın artırılabileceğini söyledi. Sürecin iki ayrı koldan ilerlemesi beklenirken, sanıkların ise ilk duruşmaya kadar tutuklu kalabileceği öngörülüyor.'Kemik kırığı gibi hususlar ortaya çıkarsa ceza artırılır'Hakem Halil Umut Meler'ye yapılan saldırı sonrası süreç ve ceza ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Sekreteri Avukat Deniz Akbıyık, “Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlenmesi oluşmuştur. Bunun yanı sıra adli tıp kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususlar ortaya çıkarsa yine ceza artırılacaktır. Ancak birden fazla kişinin eylemi gerçekleştirmiş olması, saldırının planlı olması gibi hususlarda veya azmettirme gibi fiillerin varlığı da devreye girecektir. Süreç bundan sonra iki ayrı koldan ilerleyecek. Ceza yargılaması için Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, kovuşturma aşamasına geçilerek hakimler tarafından karar verilecek. Büyük ihtimalledir ki sanıklar ilk duruşmaya kadar da tutuklu kalabilirler. Aynı zamanda TFF nezdinde de disiplin soruşturması yürütülecek ve disiplin cezaları gündeme gelecektir” şeklinde konuştu."Olayın kameralar tarafından kayıt alınması soruşturmanın ve yargılamanın en doğru şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor”Konuşmasına devam eden Akbıyık, “İnsani bir noktadan bakacak olursak bu görüntüyü hiçbir vatandaşımızın izlemesini ve çocukların etkilenmesini istemezdim. Ancak bu kadar kameranın ve tanığın olduğu bir alan, biz hukukçular için kolay çözüme ulaşacağımız doneler verir. Zira olayın oluş anı onlarca kamera tarafından kayıt alındığından soruşturmanın etkin yürütülmesi kolaylaşacak ve yargılama en doğru şekilde gerçekleşebilecektir” dedi.'UEFA ve FIFA sürece müdahil olabilir'Son olarak, hem Halil Umut Meler’in FIFA'ya bağlı bir hakem olduğunu hem de TFF’nin, FIFA konfederasyonuna bağlı bir federasyon olduğunu vurgulayan Avukat Akbıyık, “FIFA kuralları ve talimatları doğru, etkin, tarafsız ve bağımsız uygulanmalıdır. Uygulanmadığı takdirde FIFA nezdinde yaptırımlar doğabilecek ve Türkiye olarak uluslararası spor camiasındaki faaliyetlerimiz ve saygınlığımız zedelenecektir. Bir başka deyişle, 'evet' gerekli ve yeterli eylemler alınmadığı takdirde UEFA ve FIFA sürece müdahil olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.
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hakem, halil umut meler, faruk koca, maç, futbol, ankaragücü, ankara
hakem, halil umut meler, faruk koca, maç, futbol, ankaragücü, ankara

Hakeme yumruklu saldırı: Cezası ne olacak?

15:54 12.12.2023
© AA / Emin SansarHalil Umut Meler
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AA / Emin Sansar
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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında yaşanan saldırı büyük yankı uyandırdı. Saldırının hukuk süreciyle alakalı merak edilen soruları cevaplayan Avukat Deniz Akbıyık, sanıkların ilk duruşmaya kadar tutuklu kalabileceğini söyledi.
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yumruklu saldırıya uğraması büyük yankı uyandırdı. Yaşanan saldırı ile ilgili hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Deniz Akbıyık, kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlendiğini belirtti. Akbıyık, Adli Tıp Kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususların ortaya çıkması durumunda cezanın artırılabileceğini söyledi. Sürecin iki ayrı koldan ilerlemesi beklenirken, sanıkların ise ilk duruşmaya kadar tutuklu kalabileceği öngörülüyor.

'Kemik kırığı gibi hususlar ortaya çıkarsa ceza artırılır'

Hakem Halil Umut Meler'ye yapılan saldırı sonrası süreç ve ceza ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu Spor Hukuku Komisyonu Sekreteri Avukat Deniz Akbıyık, “Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten yaralama suçunun nitelikli hallerinden kamu görevlisine karşı işlenmesi oluşmuştur. Bunun yanı sıra adli tıp kurumu raporları sonrası yüzde sabit iz, kemik kırığı gibi hususlar ortaya çıkarsa yine ceza artırılacaktır. Ancak birden fazla kişinin eylemi gerçekleştirmiş olması, saldırının planlı olması gibi hususlarda veya azmettirme gibi fiillerin varlığı da devreye girecektir. Süreç bundan sonra iki ayrı koldan ilerleyecek. Ceza yargılaması için Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, kovuşturma aşamasına geçilerek hakimler tarafından karar verilecek. Büyük ihtimalledir ki sanıklar ilk duruşmaya kadar da tutuklu kalabilirler. Aynı zamanda TFF nezdinde de disiplin soruşturması yürütülecek ve disiplin cezaları gündeme gelecektir” şeklinde konuştu.

"Olayın kameralar tarafından kayıt alınması soruşturmanın ve yargılamanın en doğru şekilde gerçekleşebileceğini gösteriyor”

Konuşmasına devam eden Akbıyık, “İnsani bir noktadan bakacak olursak bu görüntüyü hiçbir vatandaşımızın izlemesini ve çocukların etkilenmesini istemezdim. Ancak bu kadar kameranın ve tanığın olduğu bir alan, biz hukukçular için kolay çözüme ulaşacağımız doneler verir. Zira olayın oluş anı onlarca kamera tarafından kayıt alındığından soruşturmanın etkin yürütülmesi kolaylaşacak ve yargılama en doğru şekilde gerçekleşebilecektir” dedi.

'UEFA ve FIFA sürece müdahil olabilir'

Son olarak, hem Halil Umut Meler’in FIFA'ya bağlı bir hakem olduğunu hem de TFF’nin, FIFA konfederasyonuna bağlı bir federasyon olduğunu vurgulayan Avukat Akbıyık, “FIFA kuralları ve talimatları doğru, etkin, tarafsız ve bağımsız uygulanmalıdır. Uygulanmadığı takdirde FIFA nezdinde yaptırımlar doğabilecek ve Türkiye olarak uluslararası spor camiasındaki faaliyetlerimiz ve saygınlığımız zedelenecektir. Bir başka deyişle, 'evet' gerekli ve yeterli eylemler alınmadığı takdirde UEFA ve FIFA sürece müdahil olabilir” diyerek sözlerini tamamladı.
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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Halil Umut Meler’in ifadesi ortaya çıktı: ‘Seni öldüreceğim’ dedi
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