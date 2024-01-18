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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-2-tocka-u-fuzesi-ve-91-iha-dusuruldu-1079791812.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 Toçka-U füzesi ve 91 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 Toçka-U füzesi ve 91 İHA düşürüldü
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ordusuna ait 2 adet Toçka-U füzesi ve 91 insansız hava aracının vurulduğu... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T17:10+0300
2024-01-18T17:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
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toçka-u
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Rus hava savunma sistemleri son bir günde Ukrayna’ya ait 2 adet Toçka-U taktik füzesi, ABD yapımı bir JDAM hava bombası, HIMARS ve Çek yapımı Vampir çoklu fırlatma sistemlerinden fırlatılan 18 füzenin yanı sıra 91 insansız hava aracını (İHA) düşürdü.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 32., 60. Mekanize ve 95. Hava İndirme tugaylarının taaruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukraynalı 155 asker, 2 tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize, 25. Hava İndirme tugayları ve Ukrayna Ulusal Muhafızları 5. Tugayı birimlerinin 3 saldırısını püskürttü. Ukrayna birliklerinin bu yöndeki kayıpları 220'den fazla asker, 6 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs, ABD yapımı bir M119 obüs ve bir elektronik harp istasyonu olarak gerçekleşti.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu birimleriyle koordineli eylemleri sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının taaruz grubunun saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugaylarının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 130'dan fazla asker, 2 otomobil, İngiliz yapımı iki FH-70 obüs ve Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu obüs imha edildi.Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 33. Mekanize, 82. Hava Saldırı ve 128. Dağ Saldırı tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, Ukraynalı 30'a yakın asker, 1 tank, 3 otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüs vuruldu.Herson yönünde Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine yönelik saldırılarda Ukraynalı 65 asker, 3 tank, 5 otomobil, bir M777 topçu sistemi, bir Giatsint-B obüs, bir Msta-B obüs, bir D-20 obüs ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs yok edildi.Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 870 insansız hava aracı, 450 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 676 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1202 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 7 bin 779 top ve havan topunun yanı sıra 17 bin 593 adet özel askeri araç imha edildi.Güney Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Veseloye yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.Ayrıca Rus birliklerinin Kleşeyevskiy ve Andreyevka bölgelerinde hava, topçu ve çoklu roketatar sistemleri birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 22., 42. ve 93. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 260 asker etkisiz hale getirilirken, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 17 otomobil, 3 M777 topçu sistemi, Paladin ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemleri ve bir D-30 obüs imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240116/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-69-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1079710319.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), toçka-u, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson, zaporojye
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), toçka-u, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), herson, zaporojye

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 2 Toçka-U füzesi ve 91 İHA düşürüldü

17:10 18.01.2024 (güncellendi: 17:29 18.01.2024)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ordusuna ait 2 adet Toçka-U füzesi ve 91 insansız hava aracının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Rus hava savunma sistemleri son bir günde Ukrayna’ya ait 2 adet Toçka-U taktik füzesi, ABD yapımı bir JDAM hava bombası, HIMARS ve Çek yapımı Vampir çoklu fırlatma sistemlerinden fırlatılan 18 füzenin yanı sıra 91 insansız hava aracını (İHA) düşürdü.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 32., 60. Mekanize ve 95. Hava İndirme tugaylarının taaruz gruplarının 6 saldırısını püskürttü. Ukraynalı 155 asker, 2 tank, 3 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edildi.
Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 63. Mekanize, 25. Hava İndirme tugayları ve Ukrayna Ulusal Muhafızları 5. Tugayı birimlerinin 3 saldırısını püskürttü. Ukrayna birliklerinin bu yöndeki kayıpları 220'den fazla asker, 6 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, ABD yapımı bir M777 topçu sistemi, bir Gvozdika kundağı motorlu obüs, ABD yapımı bir M119 obüs ve bir elektronik harp istasyonu olarak gerçekleşti.
Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu birimleriyle koordineli eylemleri sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının taaruz grubunun saldırısı püskürtüldü. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 72. Mekanize Tugayı ve 128. Bölgesel Savunma Tugaylarının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 130'dan fazla asker, 2 otomobil, İngiliz yapımı iki FH-70 obüs ve Polonya yapımı bir Krab kundağı motorlu obüs imha edildi.
Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 33. Mekanize, 82. Hava Saldırı ve 128. Dağ Saldırı tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu, Ukraynalı 30'a yakın asker, 1 tank, 3 otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüs vuruldu.
Herson yönünde Rus birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerine yönelik saldırılarda Ukraynalı 65 asker, 3 tank, 5 otomobil, bir M777 topçu sistemi, bir Giatsint-B obüs, bir Msta-B obüs, bir D-20 obüs ve bir Gvozdika kundağı motorlu obüs yok edildi.
Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana toplam 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 870 insansız hava aracı, 450 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 676 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 1202 çoklu roketatar sistemli muharebe aracı, 7 bin 779 top ve havan topunun yanı sıra 17 bin 593 adet özel askeri araç imha edildi.
Güney Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Veseloye yerleşim bölgesinin kontrolünü ele geçirdi.
Ayrıca Rus birliklerinin Kleşeyevskiy ve Andreyevka bölgelerinde hava, topçu ve çoklu roketatar sistemleri birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 22., 42. ve 93. mekanize tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 260 asker etkisiz hale getirilirken, 1 tank, 2 piyade savaş aracı, 17 otomobil, 3 M777 topçu sistemi, Paladin ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemleri ve bir D-30 obüs imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 69 Ukrayna İHA’sı düşürüldü
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