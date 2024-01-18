Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz

Türkiye
Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıkladı: Ankara adayı Altınok, İzmir adayı Dağ oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Muz kabuğu 11 derdimize deva ama bunların içinde serotonin yok'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
TBMM'de terör gündemi
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tüketicinin şeffaflık ve etik hakları neler?
12:05
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
13:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
19:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Üç büyük kulübün görüş açıklarken nötr kalması gerekiyor'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SERGEY LAVROV ÖZEL
Sergey Lavrov özel yayını
11:08
82 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:30
60 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
13:34
1 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
13:43
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
13:51
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
ABD'nin Türkiye karşıtı hareketleri
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
18:08
3 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
18:28
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
18:41
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
19:08
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
19:30
2 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
19:54
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:28
1 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
20:41
1 dk
SESLİ HABER
İsrail'den doktorlara çağrı: Birleşmiş Milletler ile işbirliği yapmayın
20:50
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240118/rusya-iran-ve-pakistani-sorunlari-diplomatik-yollarla-cozmeye-davet-ediyoruz-1079789467.html
Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz
Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ve Pakistan’a maksimum itidal sergileyerek aralarındaki tüm sorunları sadece siyasi ve diplomatik yollarla... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:27+0300
2024-01-18T16:27+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
iran
pakistan
diplomasi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079778170_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_f3cc345c22ca3870c1e98a6361004638.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, “İran-Pakistan sınır bölgesinde son günlerde gerilimin hızla tırmanmasını endişeyle izliyoruz. Tarafları maksimum itidal sergilemeye ve ortaya çıkan sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz. Egemen topraklar dışında her türlü terörle mücadele operasyonunun, ilgili ülkelerin yetkilileri arasında mutabakat ve koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadesine yer verildi.Gerilimin tırmanmasının, bölgede barış, istikrar ve güvenliğe ilgi duymayanların işine geldiğine dikkat çeken Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240118/cinden-pakistan-ile-irana-arabuluculuk-teklifi-1079770812.html
rusya
iran
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079778170_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_dbef9f79e6cee7ab5273e1485d0f3045.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, iran, pakistan, diplomasi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, iran, pakistan, diplomasi

Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz

16:27 18.01.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ve Pakistan’a maksimum itidal sergileyerek aralarındaki tüm sorunları sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturma çağrısında bulunduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, “İran-Pakistan sınır bölgesinde son günlerde gerilimin hızla tırmanmasını endişeyle izliyoruz. Tarafları maksimum itidal sergilemeye ve ortaya çıkan sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz. Egemen topraklar dışında her türlü terörle mücadele operasyonunun, ilgili ülkelerin yetkilileri arasında mutabakat ve koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadesine yer verildi.
Gerilimin tırmanmasının, bölgede barış, istikrar ve güvenliğe ilgi duymayanların işine geldiğine dikkat çeken Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
“İran ve Pakistan’ın, birbirlerinin topraklarından kaynaklanan terör tehditlerini durdurma konusu dahil aralarındaki anlaşmazlıkları geleneksel iyi komşuluk ruhu içinde çözmenin bir yolunu en kısa zamanda bulacağını umuyoruz. Rusya’nın, uluslararası terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadelede işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguluyoruz.”
İran Pakistan müzakere diplomasi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
DÜNYA
Çin’den Pakistan ile İran’a arabuluculuk teklifi
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала