https://sputniknews.com.tr/20240118/rusya-iran-ve-pakistani-sorunlari-diplomatik-yollarla-cozmeye-davet-ediyoruz-1079789467.html

Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz

Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ve Pakistan’a maksimum itidal sergileyerek aralarındaki tüm sorunları sadece siyasi ve diplomatik yollarla... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T16:27+0300

2024-01-18T16:27+0300

2024-01-18T16:27+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

iran

pakistan

diplomasi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/12/1079778170_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_f3cc345c22ca3870c1e98a6361004638.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, “İran-Pakistan sınır bölgesinde son günlerde gerilimin hızla tırmanmasını endişeyle izliyoruz. Tarafları maksimum itidal sergilemeye ve ortaya çıkan sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz. Egemen topraklar dışında her türlü terörle mücadele operasyonunun, ilgili ülkelerin yetkilileri arasında mutabakat ve koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadesine yer verildi.Gerilimin tırmanmasının, bölgede barış, istikrar ve güvenliğe ilgi duymayanların işine geldiğine dikkat çeken Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240118/cinden-pakistan-ile-irana-arabuluculuk-teklifi-1079770812.html

rusya

iran

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, iran, pakistan, diplomasi