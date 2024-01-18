https://sputniknews.com.tr/20240118/rusya-iran-ve-pakistani-sorunlari-diplomatik-yollarla-cozmeye-davet-ediyoruz-1079789467.html
Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz
Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ve Pakistan’a maksimum itidal sergileyerek aralarındaki tüm sorunları sadece siyasi ve diplomatik yollarla... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T16:27+0300
2024-01-18T16:27+0300
2024-01-18T16:27+0300
dünya
rusya
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mariya zaharova
iran
pakistan
diplomasi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, “İran-Pakistan sınır bölgesinde son günlerde gerilimin hızla tırmanmasını endişeyle izliyoruz. Tarafları maksimum itidal sergilemeye ve ortaya çıkan sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz. Egemen topraklar dışında her türlü terörle mücadele operasyonunun, ilgili ülkelerin yetkilileri arasında mutabakat ve koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadesine yer verildi.Gerilimin tırmanmasının, bölgede barış, istikrar ve güvenliğe ilgi duymayanların işine geldiğine dikkat çeken Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240118/cinden-pakistan-ile-irana-arabuluculuk-teklifi-1079770812.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, iran, pakistan, diplomasi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, iran, pakistan, diplomasi
Rusya: İran ve Pakistan’ı sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet ediyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İran ve Pakistan’a maksimum itidal sergileyerek aralarındaki tüm sorunları sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturma çağrısında bulunduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, “İran-Pakistan sınır bölgesinde son günlerde gerilimin hızla tırmanmasını endişeyle izliyoruz. Tarafları maksimum itidal sergilemeye ve ortaya çıkan sorunları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya çağırıyoruz. Egemen topraklar dışında her türlü terörle mücadele operasyonunun, ilgili ülkelerin yetkilileri arasında mutabakat ve koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadesine yer verildi.
Gerilimin tırmanmasının, bölgede barış, istikrar ve güvenliğe ilgi duymayanların işine geldiğine dikkat çeken Zaharova sözlerini şöyle sürdürdü:
“İran ve Pakistan’ın, birbirlerinin topraklarından kaynaklanan terör tehditlerini durdurma konusu dahil aralarındaki anlaşmazlıkları geleneksel iyi komşuluk ruhu içinde çözmenin bir yolunu en kısa zamanda bulacağını umuyoruz. Rusya’nın, uluslararası terörün her şekli ve tezahürüne karşı mücadelede işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguluyoruz.”