https://sputniknews.com.tr/20240118/cinden-pakistan-ile-irana-arabuluculuk-teklifi-1079770812.html

Çin’den Pakistan ile İran’a arabuluculuk teklifi

Çin’den Pakistan ile İran’a arabuluculuk teklifi

Çin'in Karaçi Başkonsolosu Yang Yundong, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı rol oynamak istediğini söyledi. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T09:53+0300

2024-01-18T09:53+0300

2024-01-18T09:53+0300

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Geo News televizyonuna konuşan Yang, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu vurguladı.Yang, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı bir rol oynamak istediğini ifade etti.Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu sabah, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.İran'ın Pakistan için 'kardeş ülke' olduğu vurgusuBakanlık, saldırıyla ilgili açıklamasının devamında, Pakistan'ın kutsal ve dokunulmaz olan halkının emniyet ve güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği kaydedilerek, "Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyuyor. Bugünkü eylemin tek amacı Pakistan'ın kendi güvenliği ve ulusal çıkarlarıdır. Bu çıkarlar her şeyden önemlidir ve asla tehlikeye atılamaz" ifadelerine yer verildi.İran'ın kardeş bir ülke olduğu ve Pakistan halkının İran halkına büyük saygı ve sevgi duyduğu anlatılan açıklamada, İslamabad'ın terör tehdidi de dahil olmak üzere ortak sınamalar karşısında her zaman diyalog ve işbirliğini vurguladığı, ortak çözümler bulmak için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.İran'ın Pakistan'ın Belucistan eyaletinde örgüt kamplarını hedef almasıİran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.Dün, Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.Ceyşu'l Adl örgütüİran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240117/pakistan-irandaki-buyukelcisini-geri-cagirma-karari-aldi-1079744065.html

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