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Pakistan, İran'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı
Pakistan, İran'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pakistan topraklarına yönelik saldırısının ardından Tahran'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını duyurdu. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T15:40+0300
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran'ın saldırısıyla ilgili açıklamasında "Pakistan'ın İran'daki büyükelçisini çağırmaya karar verdiğini onlara bildirdik" dedi.'İran'ın büyükelçisi Pakistan'a dönemez'Şu anda ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad büyükelçisinin Pakistan'a dönemeyeceğinin altını çizen Beluç, iki ülke arasında devam eden ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan tüm üst düzey ziyaretleri askıya almaya karar verdiklerini de vurguladı.'İran'a protesto notası gönderildi'"İran'ın dün akşam Pakistan'ın egemenliğini provoke edilmeden ve aleni bir şekilde ihlal etmesi, uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırıdır" diye devam eden Beluç, "Bu hukuk dışı eylem kesinlikle kabul edilemez ve hiçbir gerekçesi yoktur. Pakistan bu yasadışı eyleme yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır. Bunun sonuçlarına ilişkin sorumluluk yalnızca İran'a ait olacak" ifadelerini kullandı.Beluç, bu hususla ilgili olarak İran hükümetine protesto notası gönderdiklerini sözlerine ekledi.İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Pakistan’ın Belucistan bölgesinde Ceyş el-Adl örgütünün pozisyonlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlemişti.Bunun İran’ın Pakistan topraklarındaki hedeflere yönelik ilk saldırı olduğu kaydedilmişti.Pakistan'da siyasi partiler ve politikacılar da İran'ın saldırısına tepki gösterdiEski Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısının iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilkelerinin ruhuna aykırı olduğunu belirterek, bu durumun "İslamabad ile Tahran arasındaki tarihi ilişkilerin altını oyduğunu" vurguladı.Şerif, diyalog ve anlamlı işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) yapılan açıklamada, İran’ın Pakistan hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi güçlü şekilde kınandı.Açıklamada, İran'ın menfur ve sorumsuzca saldırısının İslam ümmeti arasında mümkün olan birliği sabote edeceği kaydedildi.Belucistan eyaletinde geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, Kuetta'da yaptığı basın açıklamasında, Pakistan’ın egemenliğinin İran tarafından ihlal edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.Açakzai, düşman güçlerinin özellikle Belucistan'da Pakistan'a dışardan müdahale etmeye çalıştığını ifade ederek, "Düşmanlar planlarında asla başarılı olamayacak" dedi.Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/iran-pakistanda-ceys-el-adl-hedeflerini-vurdu-1079723716.html
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iran, iran devrim muhafızları, pakistan, büyükelçi, diplomasi, diplomatik misyon, insansız hava aracı (iha)
iran, iran devrim muhafızları, pakistan, büyükelçi, diplomasi, diplomatik misyon, insansız hava aracı (iha)

Pakistan, İran'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldı

15:40 17.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREİran Pakistan Dışişleri
İran Pakistan Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Pakistan topraklarına yönelik saldırısının ardından Tahran'daki büyükelçisini geri çağırma kararı aldığını duyurdu.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran'ın saldırısıyla ilgili açıklamasında "Pakistan'ın İran'daki büyükelçisini çağırmaya karar verdiğini onlara bildirdik" dedi.

'İran'ın büyükelçisi Pakistan'a dönemez'

Şu anda ülkesinde bulunan İran'ın İslamabad büyükelçisinin Pakistan'a dönemeyeceğinin altını çizen Beluç, iki ülke arasında devam eden ve önümüzdeki günlerde yapılması planlanan tüm üst düzey ziyaretleri askıya almaya karar verdiklerini de vurguladı.

'İran'a protesto notası gönderildi'

"İran'ın dün akşam Pakistan'ın egemenliğini provoke edilmeden ve aleni bir şekilde ihlal etmesi, uluslararası hukuka ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırıdır" diye devam eden Beluç, "Bu hukuk dışı eylem kesinlikle kabul edilemez ve hiçbir gerekçesi yoktur. Pakistan bu yasadışı eyleme yanıt verme hakkını saklı tutmaktadır. Bunun sonuçlarına ilişkin sorumluluk yalnızca İran'a ait olacak" ifadelerini kullandı.
Beluç, bu hususla ilgili olarak İran hükümetine protesto notası gönderdiklerini sözlerine ekledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Pakistan’ın Belucistan bölgesinde Ceyş el-Adl örgütünün pozisyonlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlemişti.
Bunun İran’ın Pakistan topraklarındaki hedeflere yönelik ilk saldırı olduğu kaydedilmişti.

Pakistan'da siyasi partiler ve politikacılar da İran'ın saldırısına tepki gösterdi

Eski Başbakan Şahbaz Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısının iki ülke arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilkelerinin ruhuna aykırı olduğunu belirterek, bu durumun "İslamabad ile Tahran arasındaki tarihi ilişkilerin altını oyduğunu" vurguladı.
Şerif, diyalog ve anlamlı işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.
Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han’ın partisi Pakistan Adalet Hareketinden (PTI) yapılan açıklamada, İran’ın Pakistan hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi güçlü şekilde kınandı.
Açıklamada, İran'ın menfur ve sorumsuzca saldırısının İslam ümmeti arasında mümkün olan birliği sabote edeceği kaydedildi.
Belucistan eyaletinde geçici hükümet Bilgi ve Halkla İlişkiler Bakanı Can Açakzai, Kuetta'da yaptığı basın açıklamasında, Pakistan’ın egemenliğinin İran tarafından ihlal edilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyledi.
Açakzai, düşman güçlerinin özellikle Belucistan'da Pakistan'a dışardan müdahale etmeye çalıştığını ifade ederek, "Düşmanlar planlarında asla başarılı olamayacak" dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
İran, Pakistan’da Ceyş el-Adl hedeflerini vurdu
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