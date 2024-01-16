https://sputniknews.com.tr/20240116/iran-pakistanda-ceys-el-adl-hedeflerini-vurdu-1079723716.html
İran, Pakistan’da Ceyş el-Adl hedeflerini vurdu
İran, Pakistan’da Ceyş el-Adl hedeflerini vurdu
İran Devrim Muhafızları’nın, Pakistan’ın Belucistan bölgesinde Ceyş el-Adl örgütünün pozisyonlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığı... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T21:42+0300
2024-01-16T21:42+0300
2024-01-16T21:42+0300
iran
pakistan
ceyş el-adl
belucistan
iha
iha
iha
iha
insansız hava aracı (iha)
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İran’ın Tasnim haber ajansı, Devrim Muhafızları’nın, İran’da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyş el-Adl’in Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’ndeki merkezlerini füzeler ve İHA’larla vurarak imha ettiğini bildirdi.Bunun İran’ın Pakistan topraklarındaki hedeflere yönelik ilk saldırı olduğu kaydedildi.İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan vilayetindeki Rask bölgesinde, 12 polisin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin daha yaralandığı bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırıyı Ceyş el-Adl örgütü üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-basbakani-iranin-erbil-saldirisi-irak-ile-iliskileri-baltalayan-gelismedir-1079722299.html
iran
pakistan
belucistan
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iran, pakistan, ceyş el-adl , belucistan, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
iran, pakistan, ceyş el-adl , belucistan, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
İran, Pakistan’da Ceyş el-Adl hedeflerini vurdu
İran Devrim Muhafızları’nın, Pakistan’ın Belucistan bölgesinde Ceyş el-Adl örgütünün pozisyonlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığı belirtildi.
İran’ın Tasnim haber ajansı, Devrim Muhafızları’nın, İran’da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyş el-Adl’in Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’ndeki merkezlerini füzeler ve İHA’larla vurarak imha ettiğini bildirdi.
Bunun İran’ın Pakistan topraklarındaki hedeflere yönelik ilk saldırı olduğu kaydedildi.
İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan vilayetindeki Rask bölgesinde, 12 polisin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin daha yaralandığı bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırıyı Ceyş el-Adl örgütü üstlenmişti.