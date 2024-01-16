https://sputniknews.com.tr/20240116/iran-pakistanda-ceys-el-adl-hedeflerini-vurdu-1079723716.html

İran, Pakistan’da Ceyş el-Adl hedeflerini vurdu

İran, Pakistan’da Ceyş el-Adl hedeflerini vurdu

İran Devrim Muhafızları’nın, Pakistan’ın Belucistan bölgesinde Ceyş el-Adl örgütünün pozisyonlarına füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığı... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T21:42+0300

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iran

pakistan

ceyş el-adl

belucistan

iha

iha

iha

iha

insansız hava aracı (iha)

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İran’ın Tasnim haber ajansı, Devrim Muhafızları’nın, İran’da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyş el-Adl’in Pakistan’ın Belucistan Eyaleti’ndeki merkezlerini füzeler ve İHA’larla vurarak imha ettiğini bildirdi.Bunun İran’ın Pakistan topraklarındaki hedeflere yönelik ilk saldırı olduğu kaydedildi.İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan vilayetindeki Rask bölgesinde, 12 polisin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin daha yaralandığı bir saldırı gerçekleşmişti. Saldırıyı Ceyş el-Adl örgütü üstlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-basbakani-iranin-erbil-saldirisi-irak-ile-iliskileri-baltalayan-gelismedir-1079722299.html

iran

pakistan

belucistan

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iran, pakistan, ceyş el-adl , belucistan, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)