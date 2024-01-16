https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-basbakani-iranin-erbil-saldirisi-irak-ile-iliskileri-baltalayan-gelismedir-1079722299.html

Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı Irak ile ilişkileri baltalayan gelişmedir

Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı Irak ile ilişkileri baltalayan gelişmedir

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'ın Erbil saldırısını "düşmanca" şeklinde nitelendirerek, "Bu eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T20:29+0300

2024-01-16T20:29+0300

2024-01-16T20:29+0300

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Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Sudani, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.İran'ın Erbil saldırısıyla ilgili Sudani, "İran'ın Erbil'deki saldırısı, Irak'a yönelik yerleşim bölgesini hedef alan açık ve düşmanca bir saldırı eylemiydi. Bunun kurbanları, çocuklar da dahil olmak üzere Iraklı bir Kürt aileydi. Bu tehlikeli eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.Sudani, Irak hükümetinin, ulusal egemenlik ilkesi çerçevesinde, her türlü diplomatik ve hukuki tedbiri alma hakkına sahip olduğunu kaydetti.Erbil’de İran Devrim Muhafızları Ordusunun füze saldırıları nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiÖte yandan, Irak’ın Erbil kentinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun balistik füze saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir gerekçesi olmayan ve masum sivilleri hedef alan “haksız ve zalim saldırıyı” bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, kentte 3 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu. Ne olmuştu?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını “hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı” olarak niteleyerek, “Bu dayanaksız saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı” demişti. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de saldırılara sert bir şekilde tepki vererek, “Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız. Artık sabrımızın bir sınırı var” ifadelerini kullanmıştı. IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü. IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir" denilerek, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240116/irakin-erbil-kentindeki-hedefleri-vuran-iran-saldirinin-amacini-acikladi-1079698712.html

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