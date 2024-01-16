Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı Irak ile ilişkileri baltalayan gelişmedir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
13:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Hareket bozukluklarına beyin pili yöntemi: Prof. Dr. Fatih Bayraklı tek tek anlattı
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD çok rahatlıkla Husilere yapılan hava harekatını bir NATO operasyonuna çevirebilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
17:38
1 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
17:42
8 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
18:20
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
18:33
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
18:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
19:13
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
19:40
2 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
20:11
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
20:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Kötü bir ev alabileceğiniz paraya kaban alıyorsunuz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Emeklileri nasıl kandırdılar?
10:30
32 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:02
3 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kabine toplantısında emekliye ne çıkacak?
12:05
84 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Yarı otomatik ofsayt sistemi
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Son DSP bildirisi
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-basbakani-iranin-erbil-saldirisi-irak-ile-iliskileri-baltalayan-gelismedir-1079722299.html
Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı Irak ile ilişkileri baltalayan gelişmedir
Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı Irak ile ilişkileri baltalayan gelişmedir
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'ın Erbil saldırısını "düşmanca" şeklinde nitelendirerek, "Bu eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T20:29+0300
2024-01-16T20:29+0300
dünya
irak
irak
iran
erbil
ortadoğu
muhammed şiya es-sudani
davos zirvesi
isviçre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076252464_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_01bf2becc26d0a30221cbfface9f75bb.jpg
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Sudani, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.İran'ın Erbil saldırısıyla ilgili Sudani, "İran'ın Erbil'deki saldırısı, Irak'a yönelik yerleşim bölgesini hedef alan açık ve düşmanca bir saldırı eylemiydi. Bunun kurbanları, çocuklar da dahil olmak üzere Iraklı bir Kürt aileydi. Bu tehlikeli eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.Sudani, Irak hükümetinin, ulusal egemenlik ilkesi çerçevesinde, her türlü diplomatik ve hukuki tedbiri alma hakkına sahip olduğunu kaydetti.Erbil’de İran Devrim Muhafızları Ordusunun füze saldırıları nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiÖte yandan, Irak’ın Erbil kentinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun balistik füze saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir gerekçesi olmayan ve masum sivilleri hedef alan “haksız ve zalim saldırıyı” bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, kentte 3 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu. Ne olmuştu?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını “hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı” olarak niteleyerek, “Bu dayanaksız saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı” demişti. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de saldırılara sert bir şekilde tepki vererek, “Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız. Artık sabrımızın bir sınırı var” ifadelerini kullanmıştı. IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü. IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir" denilerek, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/irakin-erbil-kentindeki-hedefleri-vuran-iran-saldirinin-amacini-acikladi-1079698712.html
irak
irak
iran
erbil
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076252464_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_93ac716dbb8a716412cd852da7b0f1b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, irak, iran, erbil, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani , davos zirvesi, isviçre
irak, irak, iran, erbil, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani , davos zirvesi, isviçre

Irak Başbakanı: İran'ın Erbil saldırısı Irak ile ilişkileri baltalayan gelişmedir

20:29 16.01.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidinIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran'ın Erbil saldırısını "düşmanca" şeklinde nitelendirerek, "Bu eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir" dedi.
Irak resmi haber ajansı INA'ya göre Sudani, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kasabasında Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.
İran'ın Erbil saldırısıyla ilgili Sudani, "İran'ın Erbil'deki saldırısı, Irak'a yönelik yerleşim bölgesini hedef alan açık ve düşmanca bir saldırı eylemiydi. Bunun kurbanları, çocuklar da dahil olmak üzere Iraklı bir Kürt aileydi. Bu tehlikeli eylem kesinlikle Irak ile İran arasındaki güçlü ilişkiyi baltalayan tehlikeli bir gelişmedir" ifadelerini kullandı.
Sudani, Irak hükümetinin, ulusal egemenlik ilkesi çerçevesinde, her türlü diplomatik ve hukuki tedbiri alma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Erbil’de İran Devrim Muhafızları Ordusunun füze saldırıları nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Öte yandan, Irak’ın Erbil kentinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun balistik füze saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.
Erbil Valisi Ümit Hoşnav, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir gerekçesi olmayan ve masum sivilleri hedef alan “haksız ve zalim saldırıyı” bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, kentte 3 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını “hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı” olarak niteleyerek, “Bu dayanaksız saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı” demişti.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de saldırılara sert bir şekilde tepki vererek, “Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız. Artık sabrımızın bir sınırı var” ifadelerini kullanmıştı.
IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki IŞİD'e ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü.
IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir" denilerek, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2024
DÜNYA
Irak'ın Erbil kentindeki hedefleri vuran İran, saldırının amacını açıkladı
13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала