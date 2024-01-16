https://sputniknews.com.tr/20240116/irakin-erbil-kentindeki-hedefleri-vuran-iran-saldirinin-amacini-acikladi-1079698712.html
Irak'ın Erbil kentindeki hedefleri vuran İran, saldırının amacını açıkladı
Irak'ın Erbil kentindeki hedefleri vuran İran, saldırının amacını açıkladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Erbil kentini İran'ın egemenliği ve güvenliğini korumak, güvenliğine... 16.01.2024, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada Kenani, "Alınan tedbirler, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini güçlü bir şekilde korumak, terörle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirildi ve İran'ın güvenliğini ihlal edenlere yönelik adil cezalandırmanın bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.Tahran'ın her zaman bölgenin barışını, istikrarını ve güvenliğini desteklediğini ve ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye kararlı olduğunu belirten Kenani, ancak ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan unsurları dizginlemek, vatandaşların güvenliğini korumak ve suçluları cezalandırmak için yasal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerinin altını çizdi.Kenani, terör sorununun küresel nitelikte olduğuna dikkat çekerek İran'ın bölgesel ve uluslararası işbirliği çerçevesinde bu gerçekle mücadele etme kararlılığına sahip olduğunu da vurguladı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu açıklamıştı.Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki IŞİD terör örgütü tespit edildi ve bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi" denmişti.Açıklamada, terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edilmişti.Yerel medyada yer alan haberlerde de, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/irak-yonetimi-irani-bmgkye-sikayet-edecek-1079693399.html
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iran, irak, suriye, ortadoğu, abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, işid
Irak'ın Erbil kentindeki hedefleri vuran İran, saldırının amacını açıkladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'ın Erbil kentini İran'ın egemenliği ve güvenliğini korumak, güvenliğine kastedenleri cezalandırmak ve terörle mücadele etmek amacıyla vurduğunu açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram sayfasından yapılan açıklamada Kenani, "Alınan tedbirler, ülkenin egemenliğini ve güvenliğini güçlü bir şekilde korumak, terörle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirildi ve İran'ın güvenliğini ihlal edenlere yönelik adil cezalandırmanın bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.
Tahran'ın her zaman bölgenin barışını, istikrarını ve güvenliğini desteklediğini ve ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye kararlı olduğunu belirten Kenani, ancak ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan unsurları dizginlemek, vatandaşların güvenliğini korumak ve suçluları cezalandırmak için yasal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerinin altını çizdi.
Kenani, terör sorununun küresel nitelikte olduğuna dikkat çekerek İran'ın bölgesel ve uluslararası işbirliği çerçevesinde bu gerçekle mücadele etme kararlılığına sahip olduğunu da vurguladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki füze saldırılarıyla ilgili haberlerin ardından bölgedeki İran karşıtı terörist grupların ve casusların karargahlarını balistik füzelerle vurduğunu açıklamıştı.
Devrim Muhafızları Ordusu konuyla ilgili yayımladığı ikinci yazılı açıklamasında, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri, özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki IŞİD terör örgütü tespit edildi ve bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi" denmişti.
Açıklamada, terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı, Rask kentinde güvenlik güçlerine hedef alan saldırı ile Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edilmişti.
Yerel medyada yer alan haberlerde de, başta ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki
IŞİD karşıtı koalisyon üssü olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyulduğu ifade edilmişti.