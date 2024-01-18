https://sputniknews.com.tr/20240118/kirmizi-bultenle-aranan-isid-uyesi-eskisehirde-yakanlandi-1079796921.html

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Eskişehir'de yakanlandı

Kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi Eskişehir'de yakanlandı

Kırmızı bültenle aranan IŞİD terör örgütü üyesi Eskişehir'de gözaltına alındı. 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T18:57+0300

2024-01-18T18:57+0300

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türkiye

işid

eskişehir

kırmızı bülten

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri personelleri tarafından IŞİD terör örgütü üyesi şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyette bulunduğu ve Eskişehir’de olduğu tespit edilen, kırmızı bülten aranan Irak uyruklu M.İ.A.A., ekiplerin operasyonuyla yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 38 bin TL ve 200 dolar ve çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şahıs hakkında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20240117/terorle-mucadelede-turkiye-buyuk-millet-meclisinin-tavizsiz-destegine-dair-karar-resmi-gazetede-1079727479.html

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