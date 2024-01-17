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https://sputniknews.com.tr/20240117/terorle-mucadelede-turkiye-buyuk-millet-meclisinin-tavizsiz-destegine-dair-karar-resmi-gazetede-1079727479.html
'Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
'Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de
'Terörle mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tavizsiz desteği'ne ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 17.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-17T02:05+0300
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'Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteği'ne dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı."Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman askerimiz; Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin vatan aşkı ile şehadet şerbetini içmişlerdir. Şehitlerimiz hepimizin evladı, bu memleketin gururudur" denilen kararda, "Gazi Meclis olarak şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" denilerek, şu ifadeler yer aldı:"Saldırıda yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır.Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz.Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli ve 49'uncu birleşiminde kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-tbmm-2023-yilinda-iki-yasama-donemi-yasadi---1078637010.html
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tbmm, resmi gazete, karar, karar, pkk
tbmm, resmi gazete, karar, karar, pkk

'Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tavizsiz Desteğine Dair Karar' Resmi Gazete'de

02:05 17.01.2024
© AA / Evrim AydınTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
© AA / Evrim Aydın
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'Terörle mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tavizsiz desteği'ne ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Terörle Mücadelede Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tavizsiz Desteği'ne dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada, 9 kahraman askerimiz; Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuşlar Serkan Sayin, Ahmet Köroğlu ve Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Erler Kemal Batur, Müslüm Özdemir ve Emrullah Gülmez, İstihkam Sözleşmeli Erler Murat Atar ve Muhammed Tunahan Evcin vatan aşkı ile şehadet şerbetini içmişlerdir. Şehitlerimiz hepimizin evladı, bu memleketin gururudur" denilen kararda, "Gazi Meclis olarak şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize ve şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" denilerek, şu ifadeler yer aldı:
"Saldırıda yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bu menfur terör saldırısını gerçekleştirenler bunun karşılığını kuşkusuz ki ağır bedellerle ödemişlerdir ve ödemeye devam edeceklerdir. Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır.
Türk milletinin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/YPG/PYD ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.
Kendi başkentlerinde Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin propaganda araçlarına, elebaşlarının barınmasına, finans, eleman ve silah teminine sessiz kalan ve hatta destek olan devletlerin terörle mücadelede samimiyetlerini de sorguluyor, çifte standartlı yaklaşımlarını sona erdirmeleri gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz.
Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz.
Bütün dünya bilmelidir ki; son terörist etkisiz hale getirilinceye, terör kaynağında kurutuluncaya ve terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz tavizsiz bir şekilde sürecektir. Milli iradenin tecelligahı olan Gazi Meclisimiz bu sürecin yakından takipçisi olmaya devam edecektir."
Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli ve 49'uncu birleşiminde kabul edildi.
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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