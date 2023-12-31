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TBMM 2023 yılında iki yasama dönemi yaşadı
TBMM 2023 yılında iki yasama dönemi yaşadı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2023 yılında 27’nci dönemin son 28’nci dönemin ilk yasama yılı gerçekleşti. 2023 yılında EYT düzenlemesi, Aile ve Gençlik Fonu... 31.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-31T13:39+0300
2023-12-31T13:41+0300
2023'te neler oldu?
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kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm eylem planı
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tbmm
yasa
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2023 yılında 27’nci dönemin altıncı yasama yılı ve 28’nci yasama yılının birinci ve ikinci yasama yılları gerçekleşti. Bu süreç içerisinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası başta olmak üzere çok sayıda yasal düzenleme gerçekleşti. 6 Şubat depremi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM’yi AK Partili üyesi Adıyaman Milletvekili Yakut Taş’ın depremde yaşamını yitirmesi yasa boğdu.Deprem komisyonu kurulduKahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kuruldu.EYT düzenlemesi yapıldıDepremden sonra yeniden çalışmalarına başlayan TBMM’de EYT düzenlemesi yasalaştı. 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsayan teklife göre, bu tarih öncesinde sigortalanmış kişiler, kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip oldu.Erken seçim kararıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart tarihinden Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Erken seçim kararı sonrasında TBMM’nin 27’nci dönemi sona erdi.28’nci dönem yemin töreni ile başladıMilletvekili sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi 2 Haziran’da resmen başladı. Yemin töreninin yapıldığı ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. 581 milletvekilinin ant içtiği tören 10 saat 30 dakika sürdü. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’da TBMM’de yemin ederek göreve başladı. Yemin törenlerinin ardından Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak seçildi.Aile ve gençlik fonu kurulduMeclis'ten geçen yasalar kapsamında, AK Parti'nin seçim vaatlerinden olan gençlere faizsiz kredi olanağı da yerini aldı. Yasa ile ailenin korunması için oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Fon, gençlere evlilik desteği kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin TL faizsiz kredi sağlayacak. Fon kaynakları petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinden sağlanan tahsilatın yüzde 20'sinden oluşacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 0 ila yüzde 40 oranında değiştirmekte yetkili olacak. Yeni kaynaklar bulması halinde bu kaynaklardan sağlanan gelirin yüzde 10 kadarı Aile ve Gençlik Fonu’na aktarılacak. Fon'a ilk etapta 5 milyar TL'lik bir kaynak aktarılacak.Deprem yasası geçtiKamuoyunda 'deprem yasası' olarak da bilinen kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren torba kanun teklifi de TBMM kabul edildi. Yasayla, kentsel dönüşümü hızlandırılacak adımlar atılacak. Dönüşümden geçirilecek yapılarda aranan 3'te 2'lik hisse çoğunluğu yüzde 50 artı 1'e indirildi. Salt çoğunlukla karar alan malikler tarafından, alınan karar ile anlaşma şartlarını içeren teklif, karara katılmayan maliklere noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmek suretiyle bildirilecek.Kentsel dönüşüm düzenlemesi yapıldıKentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurumsal yapısı da yasa ile şekillendi. Buna göre, kurumun ihtiyaç duyduğu gelir için bütçeden pay ayrılacak. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne, Dünya Bankası tarafından sağlanan finansman kredisi başkanlığa tahsisi edilecek. Yine başkanlığın ihtiyaç duyduğu dış finansman kaynağına erişiminde önü açılacak. Dünya Bankası’ndan sağlanan krediye ilişkin anlaşmadaki amaca sadık kalınarak, finansman kaynağı kullandırılacak.İstinafa düzenlemeDüzenleme ile istinaf sürecindeki yapıların dilekçe süresi de kısaltıldı. İki farklı yargılama usulüne tabi davaların birlikte görülmemesi için tam yargı davaları ile iptal davalarının ayrılacağı hüküm altına alınacak. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önce, birlikte açılmış olan iptal ve tam yargı davaları ayrıldı. Bu davalar bulunduğu aşamadan itibaren görülmeye devam edilecek. Riskli yapıların yıktırılması için bu yapıların maliklerine 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek.Emekliye 5 bin TLCumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında 15 milyon emekli, dul ve yetime tek sefere mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesinde bulundu. Bu kapsamda, 67 milyar lira ödeme yapıldı. Yılın son günlerinde kapsam dışında bırakılan 4,6 milyon emekliye de 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen torba yasa Meclis'ten geçti. İlk etapta çalışmayan 10.5 milyon emekliye ödenen tutarla birlikte 100'üncü yıl ikramiyelerinin toplam ödeme tutarı 67 milyar lirayı buldu.
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TBMM 2023 yılında iki yasama dönemi yaşadı

13:39 31.12.2023 (güncellendi: 13:41 31.12.2023)
© AA / Evrim AydınTBMM
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2023 yılında 27’nci dönemin son 28’nci dönemin ilk yasama yılı gerçekleşti. 2023 yılında EYT düzenlemesi, Aile ve Gençlik Fonu yasası, kentsel dönüşüm yasası başta olmak üzere pek çok çerçeve ve torba yasa teklifi TBMM'den geçti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 2023 yılında 27’nci dönemin altıncı yasama yılı ve 28’nci yasama yılının birinci ve ikinci yasama yılları gerçekleşti. Bu süreç içerisinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası başta olmak üzere çok sayıda yasal düzenleme gerçekleşti. 6 Şubat depremi nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM’yi AK Partili üyesi Adıyaman Milletvekili Yakut Taş’ın depremde yaşamını yitirmesi yasa boğdu.

Deprem komisyonu kuruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının bütün yönleriyle araştırılması, depreme dirençli yapı stokunun oluşturulması ve kentsel dönüşüm uygulamalarının etkinliğinin artırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kuruldu.

EYT düzenlemesi yapıldı

Depremden sonra yeniden çalışmalarına başlayan TBMM’de EYT düzenlemesi yasalaştı. 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsayan teklife göre, bu tarih öncesinde sigortalanmış kişiler, kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip oldu.

Erken seçim kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart tarihinden Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Erken seçim kararı sonrasında TBMM’nin 27’nci dönemi sona erdi.

28’nci dönem yemin töreni ile başladı

Milletvekili sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi 2 Haziran’da resmen başladı. Yemin töreninin yapıldığı ilk oturumu en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetti. 581 milletvekilinin ant içtiği tören 10 saat 30 dakika sürdü. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’da TBMM’de yemin ederek göreve başladı. Yemin törenlerinin ardından Numan Kurtulmuş meclis başkanı olarak seçildi.

Aile ve gençlik fonu kuruldu

Meclis'ten geçen yasalar kapsamında, AK Parti'nin seçim vaatlerinden olan gençlere faizsiz kredi olanağı da yerini aldı. Yasa ile ailenin korunması için oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Fon, gençlere evlilik desteği kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla 150 bin TL faizsiz kredi sağlayacak. Fon kaynakları petrol, doğalgaz ve maden gelirlerinden sağlanan tahsilatın yüzde 20'sinden oluşacak. Cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 0 ila yüzde 40 oranında değiştirmekte yetkili olacak. Yeni kaynaklar bulması halinde bu kaynaklardan sağlanan gelirin yüzde 10 kadarı Aile ve Gençlik Fonu’na aktarılacak. Fon'a ilk etapta 5 milyar TL'lik bir kaynak aktarılacak.

Deprem yasası geçti

Kamuoyunda 'deprem yasası' olarak da bilinen kentsel dönüşüm düzenlemesini içeren torba kanun teklifi de TBMM kabul edildi. Yasayla, kentsel dönüşümü hızlandırılacak adımlar atılacak. Dönüşümden geçirilecek yapılarda aranan 3'te 2'lik hisse çoğunluğu yüzde 50 artı 1'e indirildi. Salt çoğunlukla karar alan malikler tarafından, alınan karar ile anlaşma şartlarını içeren teklif, karara katılmayan maliklere noter vasıtasıyla veya ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmek suretiyle bildirilecek.
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2023
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13:38

Kentsel dönüşüm düzenlemesi yapıldı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurumsal yapısı da yasa ile şekillendi. Buna göre, kurumun ihtiyaç duyduğu gelir için bütçeden pay ayrılacak. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne, Dünya Bankası tarafından sağlanan finansman kredisi başkanlığa tahsisi edilecek. Yine başkanlığın ihtiyaç duyduğu dış finansman kaynağına erişiminde önü açılacak. Dünya Bankası’ndan sağlanan krediye ilişkin anlaşmadaki amaca sadık kalınarak, finansman kaynağı kullandırılacak.

İstinafa düzenleme

Düzenleme ile istinaf sürecindeki yapıların dilekçe süresi de kısaltıldı. İki farklı yargılama usulüne tabi davaların birlikte görülmemesi için tam yargı davaları ile iptal davalarının ayrılacağı hüküm altına alınacak. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önce, birlikte açılmış olan iptal ve tam yargı davaları ayrıldı. Bu davalar bulunduğu aşamadan itibaren görülmeye devam edilecek. Riskli yapıların yıktırılması için bu yapıların maliklerine 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek.

Emekliye 5 bin TL

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında 15 milyon emekli, dul ve yetime tek sefere mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesinde bulundu. Bu kapsamda, 67 milyar lira ödeme yapıldı. Yılın son günlerinde kapsam dışında bırakılan 4,6 milyon emekliye de 5 bin lira ikramiye verilmesini düzenleyen torba yasa Meclis'ten geçti. İlk etapta çalışmayan 10.5 milyon emekliye ödenen tutarla birlikte 100'üncü yıl ikramiyelerinin toplam ödeme tutarı 67 milyar lirayı buldu.
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